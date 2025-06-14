蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉　網一看更怒：很難看

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蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌喊不演了：我們做反串實驗

▲霸王茶姬門市,Logo。（圖／CFP）

▲霸王茶姬。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「霸王茶姬」是中國的茶飲品牌，有一定的知名度。而近日，則有台灣的新手搖飲品牌發布貼文，疑似透露他們將店名取為「霸王茶藝(BawangChayi.)」，甚至還拿飲料杯和「霸王茶姬」合影。只是文章一出，一票網友直搖頭，於是店家又緊急發文坦白，「一開始我們確實用了一個相似的名字，做了一場『反串實驗』」對於大家的批評，他們會虛心接受。

帳號「@herbaihuar._」12日在Threads上發文寫下，「霸王茶藝(BawangChayi.) 中華茶藝文化傳承百年：新式茶飲」，傳統的茶飲文化不是他們想展現的，年輕人應該擁有屬於自己的茶藝文化。同時，帳號還貼出飲品和「霸王茶姬」的合照。

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文章一出，不少網友留言表示，「還拿自己的包裝跟正版霸王茶姬合照是什麼操作」、「台灣飲料店做到要抄中國的品牌，也是蠻可悲的」、「以前都笑對岸山寨，現在台灣自己搞山寨？越來越奇葩了」、「這樣會誤導大眾，讓人以為霸王茶姬進來了，可以仿效，但沒必要抄襲，想要跟風也不是這樣吧」。

也有網友表示，「沒關係我幫你提交到霸王茶姬總部了，抄就抄，說得那麼大義凜然」、「您提供的資訊很棒，已幫您提交給霸王茶姬法務」。

對此，「@herbaihuar._」13日緊急發文表示，他們是「鶴百華茶藝」創辦團隊，「不演了！再演下去要收不回來了。先跟大家坦白：一開始我們確實用了一個相似的名字，做了一場『反串實驗』，想測試台灣飲品市場對話題的反應」。

店家說，「我們想問一個問題：如果只靠話題，就能讓大家看到我們，那我們再補上內容，能不能留下來？」但沒想到，事情卻鬧大了，在沒有廣告的情況下，靠爭議性的社群擴散效果，而這場風波更讓他們確定，未來要走的是自己的風格。店家也感謝大家的關注和批評，他們會虛心接受，但也必須承認，此事造成許多人誤解，「是我們的責任！也跟大家說聲抱歉」。

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只是文章底下，仍有不少網友直言，「風向不對才改口也來不及了吧？一開始用這種方式宣傳，還能確定自家品牌是誠懇的、值得信賴的嗎」、「直接承認錯誤好像很難」、「山寨人家打行銷然後翻車了說是行為藝術」、「這種負面宣傳廣告我直接黑名單」、「還沒開幕就翻車，我也是第一次看到！抄襲就抄襲，不要嘴硬說是實驗，很難看」、「抄襲就說是致敬，明明就擺爛，硬要扯社會實驗」。

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