ChatGPT建議急診救妻一命　用戶直呼：20美元太值得！

▲AI工具可輔助提醒健康警訊，實際診斷仍需醫師專業介入。（圖／翻攝自Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

一位Reddit用戶分享，ChatGPT意外救了他妻子的命，協助糾正了一名皮膚科醫師的誤診，讓她及時獲得敗血症治療，避免可能致命的結果。

根據帳號「sploot16」的發文，他的妻子原本接受皮膚囊腫切除手術，術前已服用強效抗生素三日。手術當天，醫師認為囊腫腫脹但未感染。然而，術後僅一小時，患者便出現發燒與全身不適情形。

儘管醫師建議不需緊急處理，這位丈夫決定詢問ChatGPT意見。他表示，ChatGPT罕見地給出了明確且急迫的建議「立刻送急診！」結果證實其妻子正處於敗血症初期，若再延誤，情況可能急轉直下。目前，其妻子已在醫院接受高劑量抗生素治療，病況穩定。

Redditor says ChatGPT saved his wife's life by correcting a doctor's fatal misdiagnosis.



Comments are filled with people sharing their own stories.



I don't understand the AI haters at all. This technology saves lives. pic.twitter.com/SldMb3KCLN — Deedy (@deedydas) June 13, 2025

這則貼文迅速在社群上引發關注，已有超過三千次正面回應，不少網友也紛紛分享自己曾透過AI工具偵測身體異常、促使就醫的經驗。X（原推特）上的知名開發者@deedydas也轉發並評論「我真的不懂為何還有人仇視AI，這技術確實在救人一命。」

需要注意的是，雖然生成式AI能提供初步參考與警示，但仍「應由專業醫師最終判斷病情」，避免過度依賴機器判斷導致錯誤決策。