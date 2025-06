ChatGPT建議急診救妻一命　用戶直呼：20美元太值得！

▲AI工具可輔助提醒健康警訊,實際診斷仍需醫師專業介入。(圖/翻攝自Pixabay)

記者吳立言/綜合報導

一位Reddit用戶分享,ChatGPT意外救了他妻子的命,協助糾正了一名皮膚科醫師的誤診,讓她及時獲得敗血症治療,避免可能致命的結果。

根據帳號「sploot16」的發文,他的妻子原本接受皮膚囊腫切除手術,術前已服用強效抗生素三日。手術當天,醫師認為囊腫腫脹但未感染。然而,術後僅一小時,患者便出現發燒與全身不適情形。

儘管醫師建議不需緊急處理,這位丈夫決定詢問ChatGPT意見。他表示,ChatGPT罕見地給出了明確且急迫的建議「立刻送急診!」結果證實其妻子正處於敗血症初期,若再延誤,情況可能急轉直下。目前,其妻子已在醫院接受高劑量抗生素治療,病況穩定。

Redditor says ChatGPT saved his wife's life by correcting a doctor's fatal misdiagnosis.



Comments are filled with people sharing their own stories.



I don't understand the AI haters at all. This technology saves lives. pic.twitter.com/SldMb3KCLN