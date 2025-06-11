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AI正改寫文明進程，重塑人類未來　OpenAI執行長：奇蹟將成日常

▲▼sam altman山姆奧特曼。（圖／YouTube@TED）

▲OpenAI執行長奧特曼。（圖／YouTube@TED）

記者吳立言／綜合報導

「我們已越過事件視界（event horizon），人工智慧的起飛已然展開。」OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）發表部落格文章〈The Gentle Singularity〉，直言人類已正式進入AI主導的文明轉捩點。他指出，雖然我們尚未步入機器人滿街走、太空旅行普及的科幻時代，但在多數領域，AI已展現超越人類的認知能力，並逐步改變人類的生活與創造方式。

奧特曼表示，現今的AI系統，已能在寫程式、科學研究、創作生成等層面擔任「強力助手」，甚至為用戶帶來兩到三倍的生產力提升。這些變化不僅是工具的升級，更是文明運行邏輯的根本改寫。「AI的出現，將使人類擁有前所未有的生產力與創造力，許多原本屬於奇蹟級的技術突破，將在未來十年內變為日常所見。」

他預測，2025年將是具備認知能力的AI代理（agent）大量出現的一年；2026年將出現擁有原創洞察力的模型；2027年，則可能迎來能執行實體任務的機器人問世。這一連串進展，標誌著AI將不僅是工具，更是推動人類前進的新「文明引擎」。

其中一項最受矚目的改變，是AI對AI本身的加速作用。奧特曼提到，AI研究如今正進入「自我加速」階段，AI工具不僅輔助科學研究，也參與自身演化。「如果我們能將十年研發濃縮至一年或一月，那麼進步的速度將完全改寫人類歷史節奏。」

在基礎建設面，他指出，隨著AI模型需求暴增，資料中心、能源與運算資源的擴建進入「飛輪效應」。甚至未來不排除出現「機器人製造機器人」、「資料中心建造資料中心」的自我複製循環。「當運算與智慧的成本最終接近電力成本時，我們將邁入一個智慧無所不在的時代。」

儘管對未來樂觀，他也坦言「AI對齊問題（alignment）」仍是迫切需解的核心議題。他警告，如社群媒體演算法所示，當模型只追求短期點擊而忽略長期福祉時，將造成價值偏離與心理傷害。因此，未來超級智慧的治理必須「廣泛、平衡並符合人類長期集體利益」，避免被少數國家或企業所壟斷。

展望未來，他認為即便技術進步飛快，人的本質仍將不變。「2030年代，人們依然會愛家人、創作、玩耍、在湖裡游泳……但在其他方面，世界將變得與以往截然不同。」他也呼籲全球社會及早展開「AI時代社會契約」的討論，確保科技成果能普惠全球。

在結語中，奧特曼強調「我們正在建造一個屬於世界的『數位大腦』，未來將取決於我們能否善用這個力量。只要智慧與能量普及，人類將有能力實現任何事。」這番言論也被外界解讀為OpenAI對未來十年布局的路線圖，強調AI發展將與社會共同進化，而非取代人類。

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