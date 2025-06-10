OpenAI年化營收衝上100億美元　2029目標突破千億

▲據知情人士透露，OpenAI預計到2029年將年營收提升至1,250億美元。（圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

《CNBC》9日報導，人工智慧新創公司OpenAI在推出ChatGPT不到3年後，年度經常性收入（Annual Recurring Revenue, ARR）已突破100億美元（約新台幣2,993億元），顯示其商業模式和市場接受度正在迅速擴大。OpenAI發言人表示，這項數據涵蓋該公司消費者產品、ChatGPT企業版服務以及應用程式介面（API）帶來的收入，但不包含來自微軟的授權金與大型一次性交易。相較之下，OpenAI 2024年的全年ARR為55億美元（約新台幣1,646億元），年增率近乎翻倍。

根據公司內部估算，OpenAI目前每週平均活躍用戶數已達5億人，付費企業用戶數也從今年2月的200萬戶，在6月初上升至300萬戶。這些數據反映出AI應用的迅速普及，也支撐OpenAI設定更高的長期營收目標。據知情人士透露，OpenAI預計到2029年將年營收提升至1,250億美元（約新台幣3兆7,412億元），該目標最早由外媒《The Information》披露。

為支應快速成長與產品研發，OpenAI仍處於高度資本投入階段。知情人士指出，該公司在2024年的虧損約為50億美元（約新台幣1,497億元），並預估至2029年前累計虧損將達440億美元（約新台幣1兆3,169億元）。雖然仍未實現獲利，但OpenAI的高速成長已讓其在AI產業中遙遙領先。與此同時，另一家AI業者Anthropic近期也突破30億美元（約新台幣898億元）的年化營收，顯示整體市場正快速擴張。

OpenAI今年3月完成由軟銀領投的新一輪融資，募資總額高達400億美元（約新台幣1兆1,972億元），使公司估值達到3,000億美元（約新台幣8兆9,790億元），創下私人科技公司史上最大金額的融資紀錄。以目前的營收數據換算，該估值相當於營收的30倍，突顯投資人對其未來發展的高度期待。

市場研究機構Melius Research也指出，OpenAI將可能徹底顛覆搜尋、雲端、裝置與SaaS等龐大產業，並將成為Google在人工智慧領域最具威脅的競爭對手。Melius分析認為，若執行長阿特曼（Sam Altman）所規劃的AI裝置最終能實現億台級的銷售量，OpenAI估值追趕蘋果的說法也不再是遙不可及的幻想。

根據《華爾街日報》報導，阿特曼今年5月在內部會議中曾透露，預計在2026年底前推出名為「AI伴侶」的新一代智慧裝置，並可能創下史上最快達到1億台銷售的產品紀錄。OpenAI也在5月宣布，將以65億美元（約新台幣1,946億元）估值、全股權交易的方式收購由蘋果前首席設計長Jony Ive創辦的AI新創公司io，以強化在AI硬體產品的布局。

OpenAI自2022年11月推出ChatGPT以來，不到3年時間內就達成100億美元（約新台幣2,993億元）營收規模，顯示其在AI浪潮中不僅占有領先地位，更持續擴大其在消費市場與企業領域的影響力。



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