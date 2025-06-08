蘋果AI發展有驚喜？WWDC開發者大會6／9登場　預期亮點一次看

▲蘋果2025年全球開發者大會將於6月9日在加州蘋果總部拉開序幕。（圖／CTWANT）

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蘋果2025年全球開發者大會（WWDC）將於6月9日在加州蘋果總部拉開序幕，屆時開發者和用戶將有機會一睹公司未來一年軟體產品的變革。據悉，新版 iOS 及其他蘋果系統將借鏡Vision Pro頭戴裝置VisionOS的視覺元素全面翻新，且版本不再接續去年。

在去年WWDC上，蘋果發表了Apple Intelligence人工智慧（AI）平台，推出的AI功能並沒有讓華爾街或投資者感到吸睛。今年的大會上將更深入了解蘋果的AI計畫，從目前曝光的消息來看，今年WWDC依然藏有不少亮點值得期待。

根據《彭博》報導，蘋果將推出視覺系統大改版，並開放30億參數基礎模型供第三方開發者使用，但整體AI功能相對保守，重點功能如Siri升級仍將延後數月推出。

新系統將採用半透明面板、圓角圓形圖標及層次分明的 3D 陰影效果，不只是設計美學升級，更是蘋果統一多平台系統體驗的關鍵，讓手機iOS、平板iPadOS、電腦macOS及車載系統CarPlay都能享有一致的操作邏輯與視覺語言。

更值得注意的是，蘋果將改用「年份」取代傳統版本號命名，例如iOS將稱為iOS 26，而非過去的iOS 19，方便用戶直觀理解更新時序。

AirPods將新增「即時口譯」功能，依托於iOS 26系統，實現跨語言即時溝通，讓用戶戴著AirPods可在不同語言間無縫對話。

蘋果表示，下週登場的Apple全球開發者大期間，世界各地的開發者將可免費參與超過 100 場技術講座，與 Apple 專家深入探索最新技術與框架。

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