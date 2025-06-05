百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金　永康旗艦店雙喜開幕

▲百年金門品牌王大夫一條根在台北市永康街開設旗艦店。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2025雙北世壯運甫落幕，此次由金門百年老字號品牌「王大夫」贊助支持金門、台北女籃聯軍締造佳績，拿下30+女籃金牌；在王大夫第五代家族組隊參賽的項目中，王大夫一條根營運長王凌卿也獲得了跳遠、自行車兩項銀牌。對於剛在台北市開設永康旗艦店的王大夫一條根來說，可謂是雙喜臨門。

王凌卿表示，「王大夫」品牌起源於1855年，歷經五代傳承，今年邁向170週年，選址在台北市永康街55號作為一條根品牌旗艦店的新據點，象徵王大夫將「金門一條根健康文化」融入世界最酷街道之一，希望在永康商圈讓更多在地顧客與海內外觀光旅客能夠方便體驗一條根的金門健康文化與產品。

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王凌卿指出，王大夫團隊以金門一條根與獨家萃取技術為核心，發展漢方草本保健品與健康服務。從生活保健品、運動保健品與健康品味體驗，讓草本保健真正融入日常生活。來到王大夫永康旗艦店，可以一次體驗王大夫一條根全系列產品。另外，最新推出的「根1855」健康手搖飲，以及結合法國藍帶品味K. Lab大廚Chef K與一條根舒活茶所研發的「根雪姬霜淇淋」，由於永康旗艦店試營運期間剛好碰上雙北世壯運，在地消費者與國際旅客在體驗與嘗試後也都給予了好評。





▲王大夫一條根總經理王建順領隊的金門、台北女籃聯軍獲得世壯運30+女籃金牌。

▲王大夫一條根營運長王凌卿（圖左）拿下兩面世壯運銀牌。

值得一提的是，雖然是金門老字號保健品牌，但王大夫團隊在今年的雙北世壯運也沒有缺席，甚至由家族直接組隊參加，除了總經理王建順擔任領隊所贊助支持的金門、台北女籃聯軍獲得30+女籃金牌，王凌卿自己在跳遠與自行車賽事中也拿下了兩面銀牌，副總經理王思予則是跑入200公尺與100公尺短跑決賽。

王凌卿表示，王大夫家族中的第四代王異生曾在金門縣運動會拿下100公尺、200公尺與400公尺短跑冠軍，這次的世壯運，在澳洲行醫多年的中醫師王士豪也特別飛回台灣參賽100公尺、200公尺與400公尺的短跑項目，挑戰具有紀念意義的項目，也是希望向王異生所創下的運動傳奇致敬。

王凌卿也強調，王大夫一條根是金門第一間獲得B型企業認證的品牌企業，此次以專業運動保健品擴大服務贊助雙北世壯運，也是希望讓更多人瞭解公司除了文化與產品傳承，未來也會透過草本研發、產品創新與地方連結，持續推動健康文化並落實「利他共好」的價值觀。