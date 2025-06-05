　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金　永康旗艦店雙喜開幕

▲百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金、永康旗艦店雙喜開幕。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲百年金門品牌王大夫一條根在台北市永康街開設旗艦店。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2025雙北世壯運甫落幕，此次由金門百年老字號品牌「王大夫」贊助支持金門、台北女籃聯軍締造佳績，拿下30+女籃金牌；在王大夫第五代家族組隊參賽的項目中，王大夫一條根營運長王凌卿也獲得了跳遠、自行車兩項銀牌。對於剛在台北市開設永康旗艦店的王大夫一條根來說，可謂是雙喜臨門。

王凌卿表示，「王大夫」品牌起源於1855年，歷經五代傳承，今年邁向170週年，選址在台北市永康街55號作為一條根品牌旗艦店的新據點，象徵王大夫將「金門一條根健康文化」融入世界最酷街道之一，希望在永康商圈讓更多在地顧客與海內外觀光旅客能夠方便體驗一條根的金門健康文化與產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王凌卿指出，王大夫團隊以金門一條根與獨家萃取技術為核心，發展漢方草本保健品與健康服務。從生活保健品、運動保健品與健康品味體驗，讓草本保健真正融入日常生活。來到王大夫永康旗艦店，可以一次體驗王大夫一條根全系列產品。另外，最新推出的「根1855」健康手搖飲，以及結合法國藍帶品味K. Lab大廚Chef K與一條根舒活茶所研發的「根雪姬霜淇淋」，由於永康旗艦店試營運期間剛好碰上雙北世壯運，在地消費者與國際旅客在體驗與嘗試後也都給予了好評。

▲百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金、永康旗艦店雙喜開幕。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金、永康旗艦店雙喜開幕。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲王大夫一條根總經理王建順領隊的金門、台北女籃聯軍獲得世壯運30+女籃金牌。

▲百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金、永康旗艦店雙喜開幕。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲王大夫一條根營運長王凌卿（圖左）拿下兩面世壯運銀牌。

值得一提的是，雖然是金門老字號保健品牌，但王大夫團隊在今年的雙北世壯運也沒有缺席，甚至由家族直接組隊參加，除了總經理王建順擔任領隊所贊助支持的金門、台北女籃聯軍獲得30+女籃金牌，王凌卿自己在跳遠與自行車賽事中也拿下了兩面銀牌，副總經理王思予則是跑入200公尺與100公尺短跑決賽。

王凌卿表示，王大夫家族中的第四代王異生曾在金門縣運動會拿下100公尺、200公尺與400公尺短跑冠軍，這次的世壯運，在澳洲行醫多年的中醫師王士豪也特別飛回台灣參賽100公尺、200公尺與400公尺的短跑項目，挑戰具有紀念意義的項目，也是希望向王異生所創下的運動傳奇致敬。

王凌卿也強調，王大夫一條根是金門第一間獲得B型企業認證的品牌企業，此次以專業運動保健品擴大服務贊助雙北世壯運，也是希望讓更多人瞭解公司除了文化與產品傳承，未來也會透過草本研發、產品創新與地方連結，持續推動健康文化並落實「利他共好」的價值觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台183萬人乾眼症！　醫示警6症狀：點涼感眼藥水更傷
國道正妹道歉鞠躬「露乳溝」34秒片瘋傳！　警方回應了
軍卡駕照雞腿換的！變換車道竟撞特斯拉　超扯畫面曝光
一看未婚夫「帳戶餘額」太驚嚇！　大馬女星秒毀婚
中山美穗21歲兒放棄20億遺產！　律師分析原因：不難理解
「回春名醫」又出事！貴婦打牛奶針險死昏迷指數3　檢警出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金　永康旗艦店雙喜開幕

學霸高中生還有機會？中國醫否認取消錄取資格：6日開會決定

高中學霸造假「最佳辯士」請假3天未到校　是否出席畢典有變數

12生肖6月芒種走「壬午運」　鼠牛兔馬須謹言慎行

快訊／18:05花蓮規模3.3地震　4縣市有感「最大震度2級」

小額消費中大獎！千萬發票得主在基隆　25元沖泡湯品抱回大獎

高雄港萌翻！巨大小熊軟糖佔領國門　Q版〈清明上河圖〉還會動

芒種後凶殘「大耗星」爆發！命理師警告「4生肖」：恐陷財務黑洞

明天回暖留意午後雷陣雨　熱帶低壓最快周末生成

【廣編】玲廊滿藝Ｘ台灣女性藝術協會　攜手展現當代女性藝術新貌

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金　永康旗艦店雙喜開幕

學霸高中生還有機會？中國醫否認取消錄取資格：6日開會決定

高中學霸造假「最佳辯士」請假3天未到校　是否出席畢典有變數

12生肖6月芒種走「壬午運」　鼠牛兔馬須謹言慎行

快訊／18:05花蓮規模3.3地震　4縣市有感「最大震度2級」

小額消費中大獎！千萬發票得主在基隆　25元沖泡湯品抱回大獎

高雄港萌翻！巨大小熊軟糖佔領國門　Q版〈清明上河圖〉還會動

芒種後凶殘「大耗星」爆發！命理師警告「4生肖」：恐陷財務黑洞

明天回暖留意午後雷陣雨　熱帶低壓最快周末生成

【廣編】玲廊滿藝Ｘ台灣女性藝術協會　攜手展現當代女性藝術新貌

內政部推中正路改名　他建議「全改數字路」：無能政府選簡單業績

25歲長髮女肇事道歉「誠意滿出」！34秒鞠躬火辣片瘋傳　警方說話了

曾雅蘭超寵兒「西瓜荔枝幫去籽」端上床！　侯昌明看傻：要吃醋囉

風田曝媽「外出散步遇到熊」　從草叢衝出嚇壞他：好險沒事

日傳奇長嶋茂雄病逝　NHK女主播現身靈堂淚崩曝他「生前狀態」

大執法奏效　台東交通事故明顯下降

百年金門品牌落地台北！王大夫一條根助陣女籃世壯運奪金　永康旗艦店雙喜開幕

軍卡駕照雞腿換的！變換車道竟撞特斯拉　超扯闖禍畫面曝光

聯電5月營收194.8億元年月雙減　前5月營收寫歷史次高

鄭品紳犀利滑球吸球探目光！AI助攻學習孫易磊、徐若熙霸氣思維

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

生活熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

威力彩9.2億！西元生年尾數「這3碼」財運好

學霸高中生IG自介「寫7字」！網嘆：太邱條

「最佳辯士」高中生恐被5殺！另外3校說話了

典型梅雨下到發紅！11縣市豪大雨特報

控王義川父子都劈腿被出征　前女友回擊曝光小三照

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／返家驚見「妹妹沒了呼吸心跳」！新北女報案救不回

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

即／高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

高中學霸涉造假遭4大學退貨！醫師爸診所關門貼聲明

遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

快訊／國台辦「懲戒」沈伯洋父親公司　禁止與大陸進行交易

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面