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雲林無人機車直衝影片！19歲騎士挨撞倒地　它連撞2車才停

 記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

雲林縣虎尾鎮林森路二段今(4)日下午1時許發生一起交通事故。19歲林姓機車騎士欲於路口迴轉時，與一輛轎車發生碰撞，林男當場從機車上摔落地面，令人意外的是，機車並未隨之倒地，而是在無人駕駛的狀況下持續暴衝，直到撞上另外2輛車才停下。所幸整起事故僅機車騎士林男受輕傷，詳細肇事原因仍待查。

▲▼ 虎尾鎮林森路二段今(4)日下午發生一起交通事故 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲ 虎尾鎮林森路二段今(4)日下午發生一起交通事故 。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林虎尾派出所今日下午1時11分許接獲民眾通報，指稱上述地點發生車禍意外。經員警到場了解，係19歲林姓男子騎乘機車，於林森路二段488巷前路口迴轉時，被一輛由24歲陳姓男子駕駛、沿同方向行駛的自小客車撞上。

透過監視器畫面可以看到，林男遭撞後跌落路面，但其機車卻沒有跟著倒地，反倒像是開了掛一樣，在無人駕駛的狀況下高速往前奔馳，差點撞上一名身著紅色雨衣的騎士；機車在出鏡監視器畫面後，撞上一部正在停等紅燈的林姓民眾轎車，再往前衝撞一部停放於路邊的小貨車車尾，這時才應聲倒地。

警消到場後，將左腳挫傷的林姓騎士送醫治療；其餘三方駕駛則無受傷。警方也對4人進行酒測，結果顯示均無飲酒情事，詳細肇事原因、經過與責任賠償仍待警方進一步釐清。

▲▼ 虎尾鎮林森路二段今(4)日下午發生一起交通事故 。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

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