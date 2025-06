ManusAI加入影片生成戰局　分鏡、動畫一次搞定

▲ManusAI宣布推出全新「影片生成功能」。(圖/Manus)

記者吳立言/綜合報導

生成式AI創作平台ManusAI宣布推出全新「影片生成功能」,用戶僅需輸入一句提示詞,系統就能自動產出具備完整結構的動畫影片,涵蓋分鏡規劃、畫面設計與視覺動畫。這項功能讓創作者得以在數分鐘內,將腦中構想快速轉化為具體可視化的影片成品,從故事板到概念視覺化一氣呵成。

Introducing Manus video generation.



Manus transforms your prompts into complete stories—structured, sequenced, and ready to watch. With a single prompt, Manus plans each scene, crafts the visuals, and animates your vision. From storyboard creation to concept visualization—your… pic.twitter.com/2bOxSkyRv5