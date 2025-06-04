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ManusAI加入影片生成戰局　分鏡、動畫一次搞定

▲▼Manus AI。（圖／Manus）

▲ManusAI宣布推出全新「影片生成功能」。（圖／Manus）

記者吳立言／綜合報導

生成式AI創作平台ManusAI宣布推出全新「影片生成功能」，用戶僅需輸入一句提示詞，系統就能自動產出具備完整結構的動畫影片，涵蓋分鏡規劃、畫面設計與視覺動畫。這項功能讓創作者得以在數分鐘內，將腦中構想快速轉化為具體可視化的影片成品，從故事板到概念視覺化一氣呵成。

ManusAI表示，該功能目前率先開放給Basic、Plus、Pro會員搶先體驗，未來將逐步擴大開放至所有用戶。此舉有望吸引更多內容創作者、行銷團隊與教育單位導入，提升創意視覺的製作效率。根據官方說法，ManusAI將支援從單一提示出發，自動規劃每個畫面場景，並生成動畫內容，不需額外操作即可輸出具觀賞性的成品影片，顯示其背後模型具備劇情編排與視覺理解能力。

這項功能的推出，預示著AI影片生成正從圖片、短片邁向更高層次的「敘事自動化」，也可能對傳統影像製作流程帶來新的挑戰與革新。

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