Google開源醫療專用大模型　MedGemma可望成為診療輔助新工具

▲Google深化醫療AI佈局，MedGemma模型正式開放下載。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

智慧醫療快速發展之際，Google宣布推出MedGemma，一款為醫療應用設計的多模態AI模型。該模型支援醫療影像判讀、病歷分析與臨床推理，開發者可根據自身需求進行微調與整合。作為開源工具的一環，MedGemma可望加速AI醫療解決方案的研發流程。

「MedGemma」是目前Google在醫療領域最強的開源多模態AI模型，能夠理解醫療圖像與文字內容，未來有望協助開發醫療輔助診斷、影像報告生成、臨床決策支援等工具。

MedGemma建構於Gemma 3架構之上，提供兩種版本：

MedGemma 4B（多模態）：能處理圖像與文字，適用於放射影像、病理切片、眼底照與皮膚圖像的初步分類與問答。

MedGemma 27B（文字限定）：專注於醫學文本理解，適合用於病患訪談、分診輔助、病歷摘要與臨床推論等應用。

雖然MedGemma在同級模型中表現亮眼，但Google強調，該模型並未達到臨床等級，開發者在應用於真實環境前仍需進行進一步的驗證與調校。

官方建議的調整方式包括Prompt設計與少量示例學習（In-context learning）、參數高效微調（如 LoRA 技術）、搭配其他工具進行代理式運作（如結合Gemini Pro處理匿名資料）、Google並在官方頁面提供模型下載、訓練細節與使用範例，開放給全球開發者進行應用與研究。

這項發布也顯示，Google持續在醫療AI領域強化其開源佈局，對照Meta、Microsoft等業者仍以封閉商業模式為主，MedGemma的開放策略可望帶動更多學研機構與醫療新創投入AI醫療創新。