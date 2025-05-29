家寧男閨蜜不吃鮑魚？范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

▲家寧男閨蜜同志網紅范成章，意外捲入2人感情風波。（翻攝自范成章IG、爆廢公社臉書）

圖文／鏡週刊

前YT百萬網紅情侶「眾量級」Andy與家寧分手後，公司爭議尚未解決，如今再互撕感情醜聞，其中家寧男閨蜜同志網紅范成章意外捲入2人感情風波，如今再被網友起底IG限曾動慶祝孩子誕生。

家寧與Andy除了公司爭議尚未解決，因過去感情糾紛扯出「男閨蜜」范成章，更意外成為關注對象。就有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出截圖，大酸「家寧伴遊男閨蜜扮Gay，吃鮑魚生小孩鐵證曝光」。

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▲有網友挖出范成章過往曾發IG限動，慶祝孩子出生，並甜喊「辛苦老婆」。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見該網友截圖中，范成章與一個嫩嬰合照，並激動慶祝「辛苦老婆了！當孩子生出來的時候真的滿滿感動！以後會好好照顧你們！」照片曝光，掀起大票網友驚呼，「他不是說小孩是哥哥的？」「所以叫大嫂老婆？搞得我好亂啊」、「閨蜜也可以是龜密」、「以前是說扮豬吃老虎，現在流行扮甲吃鮑魚」；但也有網友幫范成章抱屈，認為帳本不在他手上，但整個被起底，成為最衰路人。

事實上，家寧「男閨蜜」范成章因捲入事件，引發高度關注，曾針對Andy的指控回應表示，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，被騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心。」並表示自己不喜歡女生，且他與家寧的關係已漸行漸遠。另外，針對網友質疑「不吃鮑魚那前妻怎麼回事？小孩又是怎麼蹦出來的？」范成章也解釋，「小孩我哥的，哪來的前妻啦！不要影響我徵友！」



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