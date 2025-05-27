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ChatGPT行動版App使用時間創新高　每日平均接近20分鐘

▲▼ 。（圖／Sensor Tower）

▲截至2025年4月ChatGPT App在全球的用戶平均每日使用時間已接近20分鐘。（圖／Sensor Tower）

記者吳立言／綜合報導

根據應用市場分析機構Sensor Tower統計，截至2025年4月為止，ChatGPT行動應用程式（App）在全球的用戶平均每日使用時間已接近20分鐘，較2023年剛上線時成長近三倍，年增幅高達194%。

從圖表可見，ChatGPT手機版App自2023年5月起上架後，用戶使用時長快速攀升，尤其在2024年下半年以後成長明顯加快，進入2025年後幾乎以月為單位穩定上升。如今，其每日平均使用時間已突破18分鐘，朝20分鐘大關邁進。這項數據來自第三方行動市場追蹤平台Sensor Tower，其統計涵蓋全球各國與地區，並以「每日每位用戶平均使用分鐘數」為基礎計算。根據其觀察，ChatGPT App在全球的黏著度穩定成長，展現出用戶對AI輔助工具的高度依賴與興趣。

ChatGPT由美國人工智慧公司OpenAI開發，主打對話式互動與多功能生成式AI應用，支援文字、語音輸入、PDF摘要、程式輔助等多元使用場景。隨著OpenAI陸續推出語音模式、記憶功能及GPT-4o多模態更新，用戶體驗大幅提升，也進一步推升行動版使用時間。

這波成長不僅反映生成式AI技術的進步，也代表行動裝置上AI應用已正式成為大眾日常工具的一環。許多使用者透過ChatGPT完成寫作、翻譯、學習輔助、專案規劃甚至簡單程式開發，AI助理角色逐漸成形。雖然尚未公布各地區細部數據，但在台灣也可觀察到不少用戶將ChatGPT作為日常查詢、寫作與提問的輔助工具。未來隨著更多AI工具陸續整合至行動平台，預期用戶的使用時間與依賴程度將持續增加。

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