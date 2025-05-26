粽葉是廚餘還垃圾？環保局曝正解　丟錯最高罰6000元

▲端午節吃完粽子，粽葉該如何處理讓不少人一頭霧水。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

端午節是台灣三大節慶之一，家家戶戶飄粽香、吃粽子。過去粽葉被規定放在廚餘桶回收，但隨著時間變化，大多縣市已不再回收粽葉，新北市環保局透過「新北i環保」解答，粽葉和粽繩都是一般垃圾，丟錯最高恐挨罰6000元罰鍰。

5月31日是一年一度端午節，逢例假日所以前一天5月30日星期五補放假，民眾將有3天連假，有不少人計畫出遊，大多數民眾在家則會吃粽子應景。在享受美味的粽子之後，剩下的粽葉、粽繩或餡料該如何處理，成了一大難題；對此，新北市環保局在「新北i環保」表示，粽葉因長纖維難分解，與粽繩都屬於一般垃圾，吃剩的粽子內餡則是丟廚餘回收。

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據《回收大百科》資料顯示，粽葉看起來天然，但富有長纖維的粽葉若誤入廚餘堆肥場，易導致機器設備損壞，且需要清潔人員再撿拾分類，費時費力，故除了台北市可丟廚餘回收，其他縣市一律丟一般垃圾。同樣屬於長纖維類的垃圾，還包含筍殼、甘蔗皮、蔗渣、麻薏莖、香茅草等。

據《廢棄物清理法》第12條規定，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定。如未依照規定分類或排放垃圾，可依《廢棄物清理法》第12條及第50條規定處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

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