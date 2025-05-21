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遭指控有不當男女關係　台南警分局長嚴正否認：將提告捍衛清白

▲台南市警六分局劉姓分局長遭網友爆料有不當男女關係等影響警紀的事情。（圖／翻攝自爆政公社）

▲台南市警六分局劉姓分局長遭網友爆料有不當男女關係。（圖／翻攝自爆政公社）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局劉姓分局長遭人於臉書社團《爆政公社》爆料指控，與女子有不正當男女關係，期間疑帶女方出入招待所、參與應酬飲宴，還介紹派出所長與地方人士相識，引發警界譁然，六分局21日發表聲明，分局長除嚴正否認指控，並主動報請市警局調查自清，對散播不實訊息者將提告捍衛自身名譽。

據爆料者貼文內容，自稱為劉男「長期固定陪伴」，指出兩人維持3年關係，劉姓分局長曾允諾離婚，並還帶她認識「重要人物」，曾出入招待所，介紹派出所主管、地方人士，且不乏有女性陪酒、唱歌等情節，場面一次比一次誇張。分局長還笑著說：「這不是公務，是交朋友」，但她看到的卻是公權力拿來換酒局、換人脈、換金流。

爆料者自稱：「我曾經為了他拒絕其他追求，替他保管過現金，還幫他處理一些帳戶的事，他說信我，結果現在呢？一句我有家庭你要體諒，就把我甩掉？講真的，我也不是不能自己過，但我看不下去這些人拿著納稅人的錢，假裝清廉，背地裡亂七八糟。你們以為沒人敢講？我講」。爆料者強調手中握有轉帳、對話、錄音等證據，揚言「你們最好祈禱自己乾淨」。

▲台南市警六分局劉姓分局長遭網友爆料有不當男女關係等影響警紀的事情。（圖／翻攝自爆政公社）

對此，台南市警六分局發出聲明指出：一、分局長本人澄清絕無此事，並已報請警察局派督察調查，以證清白。二、針對不實網路留言，分局長將會提出妨害名譽告訴。台南市警局則指出，本案目前已由督察室調查中，警方一定秉公查處以期勿枉勿縱。

據了解，劉姓分局長對此事十分氣憤，認為是惡意中傷，他清譽不容污衊，除自報市警局督察室調查外，並不實指控者將依法提告「以訟止謗」。

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