遭指控有不當男女關係　台南警分局長嚴正否認：將提告捍衛清白

▲台南市警六分局劉姓分局長遭網友爆料有不當男女關係。（圖／翻攝自爆政公社）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局劉姓分局長遭人於臉書社團《爆政公社》爆料指控，與女子有不正當男女關係，期間疑帶女方出入招待所、參與應酬飲宴，還介紹派出所長與地方人士相識，引發警界譁然，六分局21日發表聲明，分局長除嚴正否認指控，並主動報請市警局調查自清，對散播不實訊息者將提告捍衛自身名譽。

據爆料者貼文內容，自稱為劉男「長期固定陪伴」，指出兩人維持3年關係，劉姓分局長曾允諾離婚，並還帶她認識「重要人物」，曾出入招待所，介紹派出所主管、地方人士，且不乏有女性陪酒、唱歌等情節，場面一次比一次誇張。分局長還笑著說：「這不是公務，是交朋友」，但她看到的卻是公權力拿來換酒局、換人脈、換金流。

爆料者自稱：「我曾經為了他拒絕其他追求，替他保管過現金，還幫他處理一些帳戶的事，他說信我，結果現在呢？一句我有家庭你要體諒，就把我甩掉？講真的，我也不是不能自己過，但我看不下去這些人拿著納稅人的錢，假裝清廉，背地裡亂七八糟。你們以為沒人敢講？我講」。爆料者強調手中握有轉帳、對話、錄音等證據，揚言「你們最好祈禱自己乾淨」。

對此，台南市警六分局發出聲明指出：一、分局長本人澄清絕無此事，並已報請警察局派督察調查，以證清白。二、針對不實網路留言，分局長將會提出妨害名譽告訴。台南市警局則指出，本案目前已由督察室調查中，警方一定秉公查處以期勿枉勿縱。

據了解，劉姓分局長對此事十分氣憤，認為是惡意中傷，他清譽不容污衊，除自報市警局督察室調查外，並不實指控者將依法提告「以訟止謗」。