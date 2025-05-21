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Google I／O 2025首日發表總整理　Gemini、Imagen、Astra全面升級

▲▼Google I/O 202。（圖／Google）

▲I/O 2025首日，Google打造生成式AI全場景佈局藍圖。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google一年一度的開發者盛會Google I/O 2025於美國加州正式揭幕，首日發表內容涵蓋從影像生成、人工智慧推理到新一代智慧助理與穿戴裝置，全面展現其在生成式AI、生產力工具與跨裝置整合方面的最新突破。以下為首日發表的五大重點整理：

★Imagen 4與 Veo 3發表：進軍專業影像與影片創作市場
Google DeepMind發布全新影像生成模型Imagen 4，支援更高解析度、更細膩的色彩與字體表現，搭配影片生成工具Veo 3，可產出符合物理邏輯的1080p高畫質影片。兩大模型目前已整合至Gemini App與Google Labs平台。

★Gemini Diffusion與Deep Think問世：加強數學與程式推理能力
新登場的Gemini Diffusion採用文字擴散技術，模擬AI在逐步解題過程中的思考路徑，特別適用於數學與程式碼生成；而Deep Think模式 能同時考慮多種解法，大幅強化推論與分析能力，為Gemini系列模型注入邏輯深度。

★Gemini 2.5 Pro正式推出：全能 AI 助手支援模擬萬物
新一代旗艦模型Gemini 2.5 Pro強調多模態整合能力，能處理文字、圖像與聲音，具備虛擬模擬與即時程式產出能力，同時內建教育導向的LearnLM模型族群，被譽為最適合學習與開發使用的AI工具。

★Project Astra升級：智慧眼鏡與 XR 裝置邁向商用化
Google延續去年發表的AI助理技術Project Astra，此次展示更自然的語音回應、更強的記憶功能，並透露將導入Android XR智慧眼鏡。此技術也將拓展至Search搜尋、新型態裝置與開發者API，推動AI與硬體融合新世代。

★Gemini Live新功能上線：支援鏡頭與螢幕分享的即時互動
Gemini Live正式開放鏡頭與畫面分享功能，提升使用者與AI助理的互動方式，尤其適合用於遠距協作、線上教學與創作流程，使Gemini不只是聊天機器人，更是全方位助手。

從模擬萬物的語言模型，到智慧穿戴與創作工具整合，Google I/O 2025首日展示的是一個橫跨軟體、硬體與雲端的AI生態系。這波攻勢不僅反映Google對生成式AI發展的決心，也預告未來幾年將是生成式技術走向主流應用的重要轉捩點。下一場挑戰，將是與蘋果、微軟等對手在「裝置 + 助理 + 模型」整合戰線上的全面競爭。

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