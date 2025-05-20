正面迎戰Codex與Copilot？Google推出AI編碼工具「Jules」

▲Google旗下全新AI程式開發代理工具「Jules」正式進入全球公測階段。（圖／JULES）

記者吳立言／綜合報導

Google宣布旗下全新AI程式開發代理工具「Jules」正式進入全球公測階段，開放所有開發者免費試用。Jules能自動讀取GitHub專案、擬定修正計畫，並提出標準的Pull Request（PR），主打從「任務指派到程式碼修改」一站式完成，為Google對抗GitHub Copilot和OpenAI Codex的最新佈局。

Jules最初於2024年底隨Gemini 2.0一同亮相，如今已升級至運行Gemini 2.5 Pro模型。與傳統自動補全工具不同，Jules 會在Google Cloud上啟用臨時虛擬機器，下載使用者指定的GitHub倉庫，再根據歷史紀錄與檔案架構規劃具體修改步驟，執行如依據議題修Bug、升級套件、撰寫測試與新增註解等任務，最終產出PR供開發者審查。

目前，每位註冊者每日可免費執行5項任務，且可同時處理2項併發任務。未來Google預計會推出企業版功能與付費升級方案，詳細計價尚未公布。根據官方說法，Jules的多模態模型讓它能「理解整個程式庫」，不僅支援跨檔案邏輯推理，還能依照各倉庫自訂的開發規範調整輸出格式，降低團隊整合成本。

用戶可透過GitHub啟用指定標籤「assign-to-jules」進行任務分派，或直接前往jules.google.com登入使用。Google表示，目前不限地區、不限語言，開發者只需Google帳號與GitHub帳號即可使用。

值得注意的是，Jules的推出正值微軟在Build 2025發表GitHub Copilot背後編碼代理功能之際，雙方皆力推AI自動寫碼解決方案，標誌著程式開發進入全新「代理人開發時代」。

Google預計於5月21日晚間22:30（台灣時間）在官方Discord舉辦AMA（Ask Me Anything）活動，說明Jules的未來發展與使用技巧。