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OpenAI團隊揭秘GPT-5整合計畫　All in One模型即將登場

▲OpenAI。（圖／OpenAI）

▲OpenAI揭露下一代基礎模型GPT-5的發展方向。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI於日前在Reddit舉行的「有問必答」活動中，揭露下一代基礎模型GPT-5的發展方向：將整合現有的多項AI工具與功能，打造一個「All in One」的超級模型，實現跨任務、跨場景的AI應用新體驗。

OpenAI研究副總裁Jerry Tworek指出，GPT-5將結合目前公司開發的多項產品，包括程式碼生成工具Codex、任務執行代理Operator、專業查詢模組Deep Research以及長期記憶系統Memory，目標是減少用戶在不同工具間切換的成本，提升效率與體驗。

此次活動中，OpenAI團隊亦針對Codex開發背景與未來規劃進行詳細說明，包含其起源、自我博弈訓練方式、雲端運算選擇理由，以及在內部實測中顯示能提升3倍編程效率等具體成效。根據Codex團隊成員分享，該工具最初僅是部分工程師的業餘項目，目的在於提升內部工作流程中AI模型的使用效率。最終演變為今日能夠協助大量程式碼生成、任務自動化的主力產品。Codex CLI目前主要支援TypeScript語言，未來將擴展為多語言綁定的高性能引擎；另外，OpenAI也強調選擇雲端運行，是為了解決本地運算效能與安全沙盒的限制。
對於GPT-5的定位，Tworek明言其核心目標是提升能力密度、延伸功能深度，讓AI不僅能生成文字與程式碼，更可實際在電腦上執行任務，朝向成為使用者真正的數位助手邁進。團隊也預告，將來會讓Codex、Operator、Deep Research與Memory四大工具合而為一，構成一個高度整合的智慧體系。
面對是否會「排擠初學者與自學者」的疑慮，OpenAI團隊表示，Codex的設計初衷正是為了降低門檻，透過「AI老師」般的輔助角色幫助新手更快入門。即使在強化學習與自我博弈技術的推動下，模型功能逐步增強，但仍無法完全取代人類開發者在理解脈絡與全局決策上的優勢。

目前Codex所用的知識來源多為GitHub與本地資料，未來將透過檢索增強生成（RAG）技術進一步提升對新知的理解與應用。活動尾聲，OpenAI也透露將針對Plus與Pro用戶提供免費API積分以測試Codex CLI，並同步上線了新手指南，內容涵蓋Codex基本使用、GitHub整合、任務提交方法與提示詞撰寫技巧，進一步推廣該工具於開發者社群中的應用。

Codex 指南連結：https://platform.openai.com/docs/codex

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