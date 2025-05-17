腎臟名醫江守山誇大「活化勝」療效　廠商挨罰他沒事

▲前新光醫院腎臟科醫師江守山代言薦證活化勝卻未遭裁處，民眾質疑相關單位行政不彰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

食藥署3月公布2024年十大違規食藥產品排行榜，其中前新光醫院腎臟科名醫江守山代言的「活化勝」產品，廣告宣稱「腎臟病患吃了活化勝6個月以後，腎毒素明顯降低，腎發炎、細胞浸潤、腎纖維化都明顯改善，腎功能好轉等⋯⋯」，涉及誇大醫療效能，廠商挨罰308萬元，但代言薦證的江守山卻全身而退，至今未被裁處，食藥署及轄管的北市府衛生局竟兩手一攤，遭疑行政不彰。

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▲今年3月食藥署公布十大違規食藥產品排行榜，腎臟科名醫江守山代言的「活化勝」產品名列第3名。

前新光醫院腎臟科名醫江守山代言薦證的「活化勝」益生菌，廣告節目中，江表示，「腸子治好就可以改善腎臟功能，避免它一步一步走到尿毒症的範圍」，江宣稱該保健食品經過罕見的人體試驗，內容也稱腎臟病患吃了活化勝6個月後，腎毒明顯降低、腎功能好轉等語，廣告透過電視放送，有許多為腎病所苦的民眾紛紛買單購入。

▲活化勝的電視廣告中，江守山現身說法薦證。

一名Ａ先生告訴本刊，因信任江守山醫師，吃了多年活化勝，但腎臟疾病都未見好轉，3月得知食藥署的誇大療效違規名單後，他氣憤到江的臉書官方粉專留言質疑，但江回覆都顧左右而言他，堅稱是因為網站與頭像被盜用；Ａ先生再質疑電視廣告中江守山明明有現身說法，不料，江竟留言稱：「我家裡沒有第四台，不清楚你在說什麼」，隨即將相關留言刪除，讓Ａ先生怒批江公開對民眾說謊、推諉，轉向北市衛生局檢舉。

本刊調查，江守山多次在臉書痛批被假網頁冒用身分，呼籲網友不要上當、不要點入相關連結，以免遭詐騙；他也在自己經營的診所官網張貼律師聲明，強調從未販售、推薦、或代言假冒帳號刊載的任何商品，要民眾認清江守山醫師唯一的官方帳號，不過，在活化勝誇大療效新聞曝光之後，有許多網友湧入留言，甚至引發兩派網友論戰，江守山卻都神隱未出面釋疑。



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