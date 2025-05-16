YouTube測試新功能用Gemini分析　「高潮點插廣告」提高效益

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒報導，YouTube將透過Google AI「Gemini」進行一項新功能，廣告商將可以透過AI的幫助下，在影片的「高潮點」（Peak Point；Targeted Moment）投放廣告，提升曝光量及點擊量，同時將會連帶提升創作者的收入。但即便YouTube認為將可以替創作者帶來更可觀的收入，但仍有不少用戶認為「觀看影片的體驗又要大幅下降。」

綜合外媒報導，YouTube將透過Google Gemini來分析影片的畫面、字幕等元素，並將在「高潮點」時插入廣告，目前這項功能正處於測試階段，預計將在今年陸續在各地區開放使用。對此，外媒指出，這個高潮點將採用「感性」的策略方向，代表廣告商、投放的影片的「情感」將會是一致，當透過AI分析到高亢情緒時，將會能與廣告產生更美好的迴響。

但這些當然都是YouTube的美好想像，並認為透過高強度連結的廣告可以替YouTuber們帶來更高的廣告效益，進而提升收入，但不少用戶仍認為，當看到高潮點時中斷，一定會對觀賞體驗帶來反感效果，此外，YouTube Premium的價格在這幾年不斷提高，在4月家庭方案才進行調漲，Android與網頁版將從原本一個月399元，漲至一個月479元，而iOS版則是從520元上漲到630元，漲幅多達兩成。