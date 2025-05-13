交往2月！女友突喊「懷孕」卻拒陪診還催婚　他壓力爆表：怪怪的

▲才交往2個月，女友突然表明懷孕，讓原PO覺得毛毛的。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名男子表示，他與女友交往僅兩個月，但最近對方突然聲稱懷孕，並強調希望將孩子生下來。怎料，女友卻拒絕讓身為男友的他陪同就診，或由自己出示相關醫療紀錄證明此事。後來女友父親更欲與他見面談論結婚事宜，讓他陷入極大的困惑與壓力，不知如何是好。

該名男子在Dcard以「才交往兩個月她說懷孕了，然後她爸要來找我談結婚，我到底該怎麼辦？」為題分享此段經歷，他與女友交往才兩個月，感情尚稱和諧。直到上周，女方突然拿出一根驗孕棒，並表示自己已懷孕，堅持想生下孩子，一番舉動讓身為男友的他相當震驚。事後，他進一步指出，「老實說，我根本還沒準備好當爸爸。我是會負責的人，不是那種拍拍屁股走人的人，但也太快了吧。」

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原PO表示，他僅見過一次驗孕結果，女友並未讓他陪同就醫，每當他有相關意願時，女友只告訴他「不要管太多」，加上女友也未提供超音波照片或醫療檢查報告，只對他回應「還沒」或「我自己處理」。不僅如此，女友最近還多次對原PO提到「我爸想找你聊一下」，種種行徑也讓原PO推測，女友家長有意談及婚事。

然而，原PO對整起事件的進展情況感到極大壓力，他也懷疑，是否因為自身家境尚可，加上投資獲利的消息被女友知道，才讓女友以為他是「可以結婚」的對象，因此希望快速進入婚姻，「但我這樣想又覺得自己很『靠北』，好像在懷疑她的動機。」他坦言，他不願逃避責任，只是覺得整件事有些地方怪怪的，除了不想冤枉女友，更不想資訊不明的狀況下草率決定婚姻，目前他也因此壓力大到睡不好，「這種情況下我該怎麼辦？還是我該提高警覺一點？」

貼文引發熱議，紛紛建議「跟她說『不一起去看婦產科就不結婚，直接分手，我怎麼知道你是不是本來就有，找我接盤』」、「去驗一下是不是親生的，才交往兩個月就想要結婚，不是戀愛腦就是有目的」、「不要婚前性行為，其實是保護男生。驗孕棒一出、爸媽一談，你連是不是爸都還沒搞清楚，就要簽下你的人生合約。這個年頭，不是你不負責，是你一負責就成提款機」、「婦產科都不讓去，不合理吧」、「當你懷疑怪怪的，就一定是怪怪的」。

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