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快訊／16縣市大雨特報！下到入夜

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署上午8時20分針對16縣市發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今（10）日西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。

大雨特報
影響時間：10日上午至10日晚上
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

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▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署8時29分也針對5縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至10時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域
基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、瑞芳區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區
新竹縣：新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉

▲▼針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

▲氣象署針對5縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面影響，天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，各地有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路請注意安全。

氣溫方面，東北風增強加下雨，中部以北及宜蘭、花蓮天氣轉涼，氣溫逐漸下降，白天高溫約24至26度，到了晚上會降到19至21度，而南部及東南部白天高溫27至29度，晚上氣溫則約24度，和清晨相比也會涼一些。

 

資料來源：氣象署

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