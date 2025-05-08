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黃金從哪來？天文學家發現「黃金謎團」：磁星爆發成鍊金場

磁星爆發提供了另一個重元素誕生場所，解答了銀河系早期化學演化之謎。（NASA/JPL-Caltech）

▲磁星爆發提供了另一個重元素誕生場所，解答了銀河系早期化學演化之謎。（NASA/JPL-Caltech）

圖文／鏡週刊

天文學家新發現，金與銀等重元素不僅誕生於中子星合併，還可能起源於磁星（Magnetar）爆發。根據《天文物理期刊》最新研究，科學家在2004年觀測到的一場巨大磁星閃焰中，找到了「過程」（rapid neutron-capture process）產生重元素的明確跡象。

這場閃焰釋放的能量，遠超太陽百萬年總輸出，並且在爆發10分鐘後出現神祕餘輝。20年後，哥倫比亞大學天文學家阿尼魯德·帕特爾（Anirudh Patel）帶領的團隊重新分析當時數據，發現餘輝中的伽馬射線特徵與r過程理論完全吻合，證明磁星閃焰也能孕育出金、銀、鉑等珍貴元素。

過去天文學界認為，r過程主要發生在雙中子星合併事件，如2017年首次同時偵測到重力波與電磁波訊號，確認中子星合併是重要來源。然而，這種合併在銀河系形成較晚，無法完全解釋早期宇宙中重元素的存在。

帕特爾指出，磁星爆發提供了另一個「重元素」誕生場所，解答了銀河系早期化學演化之謎。不過，他也提醒，磁星閃焰僅能解釋約10%的銀河系「重元素」，其他來源，如某些稀有超新星類型，仍需持續尋找。

隨著技術進步，未來天文學家有望在更近距離的磁星爆發中，直接偵測單一重元素的誕生過程，進一步揭開宇宙「黃金工廠」的全貌。帕特爾表示，這些誕生於極端環境的重元素，早已滲透進我們的日常生活，令人敬畏。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。


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