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史詩級奇蹟！捷克登山客驚見「金幣寶箱」　內藏7公斤珍寶值千萬

一群登山客2月初在捷克無意間發現了一批重達7公斤的珍貴寶藏。（翻攝自《耶路撒冷郵報》）

▲登山客在捷克無意間發現了一批重達7公斤的珍貴寶藏，初估價值超過1千萬元。（圖擷自「Muzeum východních Čech v Hradci Králové」臉書粉專）

圖文／鏡週刊

捷克當局近日公布一項驚人發現，一群登山客2月初在捷克克爾科諾謝山（Podkrkonošsko Mountains）無意間發現了一批重達7公斤的珍貴寶藏。這批寶藏包括598枚金幣、一只銀製錢包，以及手鐲、煙盒等多件金色物品。發現者意識到其重要性後，隨即通報當局，並將寶藏交由東波希米亞博物館（Museum of East Bohemia）保管。

根據《耶路撒冷郵報》報導，東波希米亞博物館考古部門負責人米羅斯拉夫．諾瓦克（Miroslav Novák）形容，這是「現代捷克歷史上最非凡的發現之一」。他回憶，打開藏寶箱的瞬間「下巴都快掉下來」，並指出這些金幣無疑為純金製成。諾瓦克估計，這批寶藏價值約750萬捷克克朗（約新台幣1,044萬）。

據了解，這批寶藏藏於山坡西南側一座人工石牆後方，分裝在2個容器內。除了用黑布包裹的598枚金幣外，還包括一只銀製錢包、10條手鐲、16個煙盒、一把附有鏈條的鑰匙，以及一個粉盒。大多數物件為黃色金屬材質，推測主要由黃金打造。

目前，這批寶藏已交由專家進行詳細鑑定，未來預計向公眾展出，消息一出立刻引發廣泛關注。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。


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