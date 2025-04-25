　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情　讓生活更有活力

▲▼園藝,健康,舒壓,體力,活力,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲園藝不只是種花種草，更是維持健康、提升心情的天然良方。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著年齡的增長，上了年紀的長輩常常會面臨各種身體問題，例如關節疼痛、心血管疾病或是糖尿病等。這些健康挑戰讓許多長輩在日常生活中感到困難，甚至影響到他們的生活品質。不過你知道嗎？其實「園藝」作為一項輕鬆且富有成效的活動，能夠幫助長輩改善健康狀況；國外網站《Treehugger》就整理並解析透過在花園中勞作，不僅能增強體力，還能促進心情，讓人在享受大自然的同時還能獲得身心的雙重益處，快一起來了解吧！

每週2.5小時的園藝活動能帶來什麼好處？

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料，每週進行2.5小時的中等強度活動，可以降低肥胖、高血壓、2型糖尿病、骨質疏鬆、心臟病、中風、憂鬱症、結腸癌和過早死亡的風險。CDC將園藝視為中等強度的活動，這意味著園藝也算在這2.5小時的目標內。此外，進行園藝作為中等強度運動的人，平均比選擇散步或騎自行車的人多運動40到50分鐘。

1小時的園藝活動能消耗多少卡路里？

如果是關心卡路里消耗的人，以下列出各項活動每小時大約能燃燒的卡路里數（取其平均值，會根據年齡、體重等因素略有不同）：
* 重型景觀美化：每小時400-600卡路里
* 清理落葉：每小時350-450卡路里
* 清理花園：每小時400卡路里
* 割草：每小時250-350卡路里
* 拔雜草：每小時200-400卡路里
* 種花：每小時200-400卡路里
* 澆水：每小時120卡路里

活動期間注意：隨時關心自己的身體

儘管園藝有許多好處，但也存在風險。要小心不要過度勞累，注意避免過度曝曬，保持水分等。若身體有慢性疾病者或其他身體狀況，記得在開始新的活動之前，最好先諮詢過專業醫療從業人員的意見。

進行園藝活動的其他好處

▲▼園藝,健康,舒壓,體力,活力,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

利用花園、植物和園藝活動來緩解身心症狀的做法，已經得到了科學的充分支持。在眾多研究中，以下是一些關於園藝健康益處的例子：

1、降低失智症風險

2006年，澳大利亞達令赫斯特的聖文森醫院進行了一項研究，旨在識別老年人失智症的風險因素。研究人員追蹤了2800多名60歲以上的參與者16年，發現身體活動，特別是園藝，能降低失智症的發生率。他們得出結論，園藝可以將失智症的風險降低36%。

2、緩解壓力

一項發表在《健康心理學期刊》的荷蘭研究發現，園藝和閱讀都能在完成緊張的任務後降低皮質醇，但園藝組的降低幅度明顯更大。此外，也有報導稱園藝後正面情緒能完全恢復，但若是閱讀後則進一步惡化。

3、廣泛的健康效果

2017年的一項綜合分析顯示，園藝對健康的正面影響有著堅實的證據。整體結果表明，參與園藝活動對健康有顯著的正面影響。研究者總結：「園藝與多種健康結果之間存在正相關，例如減少憂鬱和焦慮症狀、壓力、情緒困擾，以及提高生活質感、社區意識、身體活動水準和認知功能。」

節省金錢與永續發展好處

▲▼園藝,健康,舒壓,體力,活力,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

從事園藝還有其他好處，包括：
* 節省購買蔬菜的費用
* 節省健身房會員費
* 節省前往健身房所需的資源
* 節省生產、包裝和運輸商業蔬菜所需的資源
* 確保供應並增加攝取便宜的有機水果和蔬菜
* 為野生動物，特別是授粉者提供棲息地

園藝相關好處有很多，但這一切的前提是需要有一小塊土地可以耕作；如果沒有，不妨考慮加入社區花園或在公園、公共清理活動中擔任志工，這些也都不需要健身房的會員資格，就能達到。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲
驚悚畫面曝！　台中女遭賓士高速撞噴亡
獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處急搶救
「明天東京8.3強震」預言瘋傳！　台專家估：機率低
快訊／國民黨衝北院爆衝突！　徐巧芯偷闖管制區
沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」！　駭人細節曝光
任達華21歲女「繼承30房產」仍自律！名校跳級讀大三

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲

「明天東京8.3強震」預言瘋傳　專家估機率低：發生也不影響台灣

日網瘋傳「426東京大地震」　一票台人憂受波及！專家分析曝光

出國玩「1款行李箱」可能無法上飛機！5航空規定曝光

文化部內部信件外流惹議　李遠發表公開信抱不平：我一肩承擔

年輕奶爸上飛機前「發耳塞+糖果」！他收暖心紙條感動：懂做人

端午連假「離島第二波加班機」釋2171座位　4／28起開搶

台鐵端午連假加開109列車　4／28起開放訂票

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲

「明天東京8.3強震」預言瘋傳　專家估機率低：發生也不影響台灣

日網瘋傳「426東京大地震」　一票台人憂受波及！專家分析曝光

出國玩「1款行李箱」可能無法上飛機！5航空規定曝光

文化部內部信件外流惹議　李遠發表公開信抱不平：我一肩承擔

年輕奶爸上飛機前「發耳塞+糖果」！他收暖心紙條感動：懂做人

端午連假「離島第二波加班機」釋2171座位　4／28起開搶

台鐵端午連假加開109列車　4／28起開放訂票

34歲崔志萬今年5月將入伍　有意投入韓職選秀？韓媒點出兩疑慮

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

美日財長會談落幕！美方未要求「糾正日圓貶值」　加藤再提關稅

三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

李政厚本季第11支二安！並列聯盟最多　擊退釀酒人登國聯西區第2

與「25年老朋友」吳釗燮會晤　AIT處長：我們一直合作強化美台關係

法人估有貨櫃船公司4月本業現虧損　二級關稅讓大陸貨難以洗產地

13歲國中生放學失聯！母淚崩報案尋兒　瑞芳警30分鐘找到了

虐嬰慣犯起底！忘餵藥害死嬰...屍體當人還父母　跑去逛夜市　

2天9萬人排隊瞻仰　方濟各葬禮維安「出動狙擊手」

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

生活熱門新聞

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

冏星人「戰爭後我會逃」：死在台灣才是負責任？

板橋明星國中「半年3起墜樓」　校長自請離職

餅舖挺罷免被查鹹蛋黃　律師開酸市府

東北季風+華南雲雨一起來！　今晚全台轟雷雨

出國玩「1款行李箱」可能無法上飛機！

快訊／06:10台南4.1地震　7縣市有感、最大震度4級

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老

明「雨炸全台」又降溫　下周鋒面挾雨接力

知名火鍋創始店5／12熄燈　網友不捨

台灣東部海域22:20規模4.7地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

口臭出現「3大惡味」要注意！醫師示警：恐是癌症

口臭出現「3大惡味」要注意！醫師示警：恐是癌症

口臭可能不只是口腔清潔問題，還可能暗示健康出了狀況。家醫科醫師洪暐傑日前在健康節目《醫點不誇張》中提醒，若口腔出現異常味道，可能與身體某些疾病有關，其中最令人擔心的是癌症。

壓力肥有解！中醫師：疏肝養神助改善

壓力肥有解！中醫師：疏肝養神助改善

鄭宗哲火燙連5場安打加碼盜壘

鄭宗哲火燙連5場安打加碼盜壘

台人超愛早退休勝日韓　恐未老先衰「公務員不怕」原因曝

台人超愛早退休勝日韓　恐未老先衰「公務員不怕」原因曝

愈早退休老愈快　國衛院研究：55歲前離開職場最傷身

愈早退休老愈快　國衛院研究：55歲前離開職場最傷身

關鍵字：

園藝健康舒壓體力活力運動

讀者迴響

熱門新聞

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

登機時遇空服員1要求　男爽獲得9.7萬元

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面