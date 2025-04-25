原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情　讓生活更有活力

▲園藝不只是種花種草，更是維持健康、提升心情的天然良方。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著年齡的增長，上了年紀的長輩常常會面臨各種身體問題，例如關節疼痛、心血管疾病或是糖尿病等。這些健康挑戰讓許多長輩在日常生活中感到困難，甚至影響到他們的生活品質。不過你知道嗎？其實「園藝」作為一項輕鬆且富有成效的活動，能夠幫助長輩改善健康狀況；國外網站《Treehugger》就整理並解析透過在花園中勞作，不僅能增強體力，還能促進心情，讓人在享受大自然的同時還能獲得身心的雙重益處，快一起來了解吧！

每週2.5小時的園藝活動能帶來什麼好處？

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根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料，每週進行2.5小時的中等強度活動，可以降低肥胖、高血壓、2型糖尿病、骨質疏鬆、心臟病、中風、憂鬱症、結腸癌和過早死亡的風險。CDC將園藝視為中等強度的活動，這意味著園藝也算在這2.5小時的目標內。此外，進行園藝作為中等強度運動的人，平均比選擇散步或騎自行車的人多運動40到50分鐘。

1小時的園藝活動能消耗多少卡路里？

如果是關心卡路里消耗的人，以下列出各項活動每小時大約能燃燒的卡路里數（取其平均值，會根據年齡、體重等因素略有不同）：

* 重型景觀美化：每小時400-600卡路里

* 清理落葉：每小時350-450卡路里

* 清理花園：每小時400卡路里

* 割草：每小時250-350卡路里

* 拔雜草：每小時200-400卡路里

* 種花：每小時200-400卡路里

* 澆水：每小時120卡路里

活動期間注意：隨時關心自己的身體

儘管園藝有許多好處，但也存在風險。要小心不要過度勞累，注意避免過度曝曬，保持水分等。若身體有慢性疾病者或其他身體狀況，記得在開始新的活動之前，最好先諮詢過專業醫療從業人員的意見。

進行園藝活動的其他好處

利用花園、植物和園藝活動來緩解身心症狀的做法，已經得到了科學的充分支持。在眾多研究中，以下是一些關於園藝健康益處的例子：

1、降低失智症風險

2006年，澳大利亞達令赫斯特的聖文森醫院進行了一項研究，旨在識別老年人失智症的風險因素。研究人員追蹤了2800多名60歲以上的參與者16年，發現身體活動，特別是園藝，能降低失智症的發生率。他們得出結論，園藝可以將失智症的風險降低36%。

2、緩解壓力

一項發表在《健康心理學期刊》的荷蘭研究發現，園藝和閱讀都能在完成緊張的任務後降低皮質醇，但園藝組的降低幅度明顯更大。此外，也有報導稱園藝後正面情緒能完全恢復，但若是閱讀後則進一步惡化。

3、廣泛的健康效果

2017年的一項綜合分析顯示，園藝對健康的正面影響有著堅實的證據。整體結果表明，參與園藝活動對健康有顯著的正面影響。研究者總結：「園藝與多種健康結果之間存在正相關，例如減少憂鬱和焦慮症狀、壓力、情緒困擾，以及提高生活質感、社區意識、身體活動水準和認知功能。」

節省金錢與永續發展好處

從事園藝還有其他好處，包括：

* 節省購買蔬菜的費用

* 節省健身房會員費

* 節省前往健身房所需的資源

* 節省生產、包裝和運輸商業蔬菜所需的資源

* 確保供應並增加攝取便宜的有機水果和蔬菜

* 為野生動物，特別是授粉者提供棲息地

園藝相關好處有很多，但這一切的前提是需要有一小塊土地可以耕作；如果沒有，不妨考慮加入社區花園或在公園、公共清理活動中擔任志工，這些也都不需要健身房的會員資格，就能達到。