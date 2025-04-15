闖紅燈拒檢催油門落路！2男「打死不開門」原因曝　車上全是毒品

▲載毒品闖紅燈拒攔查，警方破車窗後，黃姓及何姓被逮送辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

昨（14）日深夜，宜蘭一輛自小客車闖紅燈拒檢加速逃逸，最終在宜蘭市大坡路一段被攔停，因車上2人拒開車門，警方以警棍及腳踹，破壞左前車窗，才順利逮獲車上黃姓、何姓2男子，並起出65包待化驗的疑似三級毒品的毒品咖啡包、7公克愷他命等相關違禁品。

礁溪分局三城派出所所長陳建宏與四城所警員王銘賢，於昨(14)日深夜執行巡邏勤務期間，發現一輛自小客車違規闖紅燈，上前示意停車受檢，該車未依指示停車，反而加速逃逸，警員隨即開啟警示燈及警報器尾隨，並持續指示該車停車受檢但仍遭拒。

警方最終在宜蘭市大坡路一段成功攔停，然而，車上正副駕駛一度拒絕開車門。警方先以警棍敲裂左前車窗，再以腳踹破左前車窗，才順利開車門，並將22歲黃姓男駕駛拖出制服在地，副駕駛座的23歲何姓男子也一併被逮捕。

警方在車內查獲65包待化驗的疑似三級毒品的毒品咖啡包、7公克愷他命等相關違禁品。詢後，依毒品危害防制條例將黃姓及何姓2人移送宜蘭地檢署偵辦。

礁溪分局呼籲，警方對於毒品犯罪絕不寬貸，將持續向上溯源，全力打擊各類毒品犯罪，以維護社會治安及民眾健康。