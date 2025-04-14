30年友情為8000元決裂　前高官挨罰怒批觀光署

▲范植谷與林清發搭同一班飛機出國，林指控范在機場、飛機上偷拍他。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

前交通部次長范植谷與前高雄市政府主祕林清發是多年好友，前年2人約好同遊歐洲，林清發控范中途退出，因少拿回8,000元，向交通部觀光署檢舉他違法經營旅行業，讓許多同行旅伴看不下去，替他抱不平。

其中同行者B小姐替林清發說話，她表示，群組成員之一的K小姐提議交一筆錢給林當公費，讓林付雜費，另外，林是訂房網的高級會員，可以拿到優惠價，所以K小姐也提議每人預付2萬5,000元旅費給林，讓林預訂房間，當時大家都沒意見，還有人列出「行前注意事項」作為公約，沒想到林替大家訂房付款後，范植谷的太太卻耍起特權。

A先生說，林清發訂房隔天，K小姐提議改租大車出遊，這樣每人攜帶的行李可從12公斤增為20公斤，但是租車費用會增加18萬元，范植谷的太太除了附和，還要求修改「行前注意事項」，要大家分攤多出來的費用，不過，多數人反對，林出面協調，結果惹怒范妻，她揚言退團，甚至逼林退款、退群。

▲范植谷傳法規給林清發，林認為范藉此恐嚇他。（林清發提供）

林清發告訴本刊：「范植谷的太太酸言酸語，我心灰意冷退群，范後來打電向我道歉，說他太太個性差，不想讓我為難，他也不打算出國了，並強調機票錢會自行吸收，希望我退還他們的訂房費，減少損失。」林看在范的面子上，聯絡各家飯店詢問退費事宜，雖然多數飯店能退，但少數幾間不給退，所以范跟太太及另外想退出的3人，每人大約8,000元拿不回來，讓范妻大為不滿。

另一方面，聲稱不打算出國的范植谷，卻拿著林清發提供的旅遊資料，私下拉攏其他旅伴跳槽，還說已找觀光署專業人士規劃行程，請大家不用擔心。雖然歷經風波，但在大家遊說下，林還是決定依原計畫出遊，沒想到同年7月，范連傳3則訊息逼林退費，揚言不照辦就提告，甚至搬出《發展觀光條例》，警告林揪團出遊已觸法，藉此逼林退款。

林清發赴歐旅遊前幾天，突然接到觀光署要求他說明的公文，更扯的是，范植谷同年9月仍與林等人搭同一班飛機出國，雖然各走各的行程，但范卻在機場、飛機上偷拍林，林不想把事情鬧大，並未與范正面衝突，僅私下傳訊請范刪掉照片，但范根本不理。



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