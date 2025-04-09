「黑特劇場」創立10年宣布打烊！真實原因曝：該走入歷史了

▲臉書粉專「黑特劇場」不再發布粉絲投稿。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

關於表演藝術者匿名發文平台「黑特劇場」，粉專小編於今（9日）凌晨宣布，「黑特決定要先跟大家說掰掰」，請大家不要再投稿，同時也說明其中原因。

臉書粉專黑特劇場今凌晨發文宣布，粉專將走入歷史，「最近黑特演出的文章越來越少，黑特這個圈子糟糕的人事物越來越多。看多了麻木了，但心還是會累。」粉專第一篇發文於2015年4月，小編表示創立了10年，「想不到臉書還在，但黑特決定要先跟大家說掰掰。原因很單純，覺得匿名寫看戲負評這件事，應該要走入歷史了。」

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小編在貼文中喊話粉絲，「不喜歡的戲就說不喜歡，不公不義的事情就去檢舉，有討厭的立委就走出門去罷免。」最後，小編列出本篇文2大重點，「討人厭的黑特劇場打烊了，大家不要再投稿了」、「如果你對於在亂政賣台的立委有所不滿，記得出門去罷免。」

對此，粉絲感慨表示，「謝謝小編！也謝謝認真寫黑特文的人們！有時候覺得小編和部分投稿的文都比戲好看。希望劇場人、文化人和觀眾們都能化黑特為實際的大罷免行動」 、「謝謝小編，讓表演藝術多了一層空間」 、「謝謝10年來的付出！黑特劇場會是台灣劇場史上值得一記的故事。」

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