才剛代駕5分鐘！妻突尖叫一聲　他秒醒接回方向盤：還是我來吧

▲老婆笑笑說「差點撞車欸！」（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

最強醒腦神招！一名人夫因精神不佳，於是讓老婆接手駕駛，打算坐在副駕小睡一下，怎料他才剛閉眼短短幾分鐘，老婆的一聲尖叫，讓他立馬坐回駕駛座。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一對夫妻近日開車上路時，老公因為感到疲倦，便讓老婆接手方向盤，打算打個盹後再繼續駕駛，沒想到他才剛補眠不到5分鐘，老婆卻突然尖叫一聲「哎呀！」讓他頓時睡意全無。

男子驚醒後，立刻詢問發生了什麼事？只見老婆笑笑地解釋「差點撞車欸！」接著用溫柔的語氣說道，「親愛的！你要不要繼續開？」老公一聽想都不想直接答覆「還是我來開吧。」

逗趣對話在網路上被瘋傳，網友紛紛笑翻直呼，「比咖啡還管用」、「下次不用買咖啡了」、「老婆開車5分鐘，老公直接精神百倍！」、「不用提神飲料、咖啡也能提神，老婆這招直接讓丈夫接管了駕駛位！」還有不少人夫感同身受表示，「真的...沒錯」、「沒毛病，確實如此」、「我都選擇閉著眼聽天由命。」

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