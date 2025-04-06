　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

才剛代駕5分鐘！妻突尖叫一聲　他秒醒接回方向盤：還是我來吧

最強醒腦神招！一名人夫因精神不佳，於是讓老婆接手駕駛，打算坐在副駕小睡一下，怎料他才剛閉眼短短幾分鐘，老婆的一聲尖叫，讓他立馬坐回駕駛座。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

▲老婆笑笑說「差點撞車欸！」（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

最強醒腦神招！一名人夫因精神不佳，於是讓老婆接手駕駛，打算坐在副駕小睡一下，怎料他才剛閉眼短短幾分鐘，老婆的一聲尖叫，讓他立馬坐回駕駛座。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一對夫妻近日開車上路時，老公因為感到疲倦，便讓老婆接手方向盤，打算打個盹後再繼續駕駛，沒想到他才剛補眠不到5分鐘，老婆卻突然尖叫一聲「哎呀！」讓他頓時睡意全無。

男子驚醒後，立刻詢問發生了什麼事？只見老婆笑笑地解釋「差點撞車欸！」接著用溫柔的語氣說道，「親愛的！你要不要繼續開？」老公一聽想都不想直接答覆「還是我來開吧。」

逗趣對話在網路上被瘋傳，網友紛紛笑翻直呼，「比咖啡還管用」、「下次不用買咖啡了」、「老婆開車5分鐘，老公直接精神百倍！」、「不用提神飲料、咖啡也能提神，老婆這招直接讓丈夫接管了駕駛位！」還有不少人夫感同身受表示，「真的...沒錯」、「沒毛病，確實如此」、「我都選擇閉著眼聽天由命。」

延伸閱讀
31歲男任職國營企業「年薪百萬」　遭女友爸嫌棄不上進想分手
遭爆有新歡住豪宅人設崩塌！Andy火速拍片澄清　說明與經紀人關係
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巨城櫃姐曝當日業績148！他以為1萬4糗了
恐怖「黑色星期一」再現？專家憂歷史重演：當天美股大跌22.6
張肇元道歉！林智平回應還提起當年不禮貌往事
美股狂崩！500大富豪2天蒸發5千億　Nike創辦人1原因「
愛莉莎莎稱「Taiwan被當成塔利班」　印度老闆：誤會一場
日本學生來台暴增72%！　3大原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

才剛代駕5分鐘！妻突尖叫一聲　他秒醒接回方向盤：還是我來吧

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

【騎士差點GG】貨車突往內線滑！2台貨車撞一起...騎士險被波及

才剛代駕5分鐘！妻突尖叫一聲　他秒醒接回方向盤：還是我來吧

再創世界紀錄！猛男24小時做完10001引體向上　煉獄訓練模式曝

天蠍座被寵愛！12星座最新運勢　巨蟹有感「人生好辛苦」

道奇瘋傳大谷翔平代言手勢　全隊開轟狂比無情工商

賴清德提5籌碼因應美關稅　藍委打臉：台灣沒加入CPTPP怎交涉？

金鐘男星跨界執導豎屏劇！男主角「獻2第一次」看苗可麗惡補台語

危險！高雄岡山路樹枝幹斷裂橫躺路中央　警民合力排除

尼克迎回主將！布朗森明日對太陽復出　拼年度陣容門檻

好市多買到「籤王牛肉捲」？他咬幾口傻了　大票調侃：有回音

收假車潮塞了「國5北上紫爆」　下午13處地雷接力塞　

恐怖「黑色星期一」再現？專家憂歷史重演：當天美股大跌22.6%

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

新奇熱門新聞

才剛代駕5分鐘！妻突尖叫　他秒醒：還是我來開吧

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

鞋子灰綠vs粉白？吵2年真相曝光了

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

升級３個罩杯走山　英女巨乳膛炸

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

印度神童預言台灣未來　鬆口這時間有動盪

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

最美私處大賽　前三名獎勵超害羞

日研究「亞洲第4類猿人」在澎湖

AV女優轉行有多困難？

目標叫聲大師！　聽聲音猜寶可夢

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

買東西來不及上車！宜蘭男攀列車連結器

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

美官員看好「這國」先談判關稅

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

捷運落軌女傷重不治！

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

Andy否認「上億豪宅、交新歡」

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

行李箱「這3色」超NG！

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面