清明掃墓「8大事項」要注意！命理師警告：千萬別超過這時辰

▲謝沅瑾提醒，掃墓有8大事項要注意。 （示意圖／CTWANT）

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今年的4月4日，除了是兒童節外，恰好也是一年一度掃墓祭祖的清明節。而在這碰觸生死交界之際，其實從古至今都有不少需要注意的地方。命理師謝沅瑾就發文分享清明掃墓的8大注意事項，其中直接表示，祭祀時間最好在中午12點前，最晚也不要超過下午5點。

請神

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祖先若是放在墓地，應優先請后土，也就是土地公。而若是放在靈骨塔，則應先請該塔最大的主神，例如地藏王菩薩。

請祖

墓地應推派一人，恭請歷代祖先。靈骨塔推派一人，報上祭祀祖先姓名、樓層、編號。

清香爐、鬆香土

祭祀香爐內的香土經過風吹日曬雨淋，很容易硬化。可能導致香在第一次插不下去時，反射性地拔起來再插一次。這是民俗上的大忌諱！所以祭拜前要先讓香土鬆軟後再插香。

上香

不論墓地靈骨塔，均建議推派一人將所有香收齊後，底部放平一齊插放。掃墓時最忌諱因為爭輩份大小「搶頭香」，導致可能產生的家族不合。

檢查墓地

檢查墓地、墓龜、后土、金爐、明堂......等等有沒有裂開或崩塌。靈骨塔則需看牌位、骨頭或骨灰罐......等等有沒有破裂、移位。如果有，則可能對對家族裡的人產生與毀損位置與方式相對應的影響，因此需盡快處理。

祭祀時間

無論墓地或靈骨塔，祭祀祖先應優先在中午12點前，最晚不要過下午5點。

供品擺設

無論墓地或靈骨塔，祭拜、上香完至少等15分鐘以後才可以退座並收起。否則會很像在催促祖先趕快吃完，很沒有禮貌，容易影響家運。

燒金紙

如果是家族墓地，家族成員應請土地公作主，並圍繞金爐燒。而若是靈骨塔，則應請其供奉最大的神例如，如地藏王菩薩做主，並在「金袋」上註明「祖先姓名」與供奉子孫。

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