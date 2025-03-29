恐怖男情人節逼女友復合　竟闖軍人公墓...偷走她老爸骨灰罈

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名女子，今年2月份情人節接獲前男友恐嚇信，要求與其碰面、復合，否則就再見不到父親，並附上已故父親的骨灰罈照片。女子立即報案，警方追查，發現前男友已入監服刑，起初並不承認犯案，也不說出骨灰罈下落，最終警方於昨天（28日）突破心防，在林口山區邊溝內發現骨灰罈。

▲警方追查，發現呂男骨灰罈藏於林口山區邊溝內。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，48歲湯姓女子與57歲呂姓男子交往多年，但去年（113）湯女覺得呂男遊手好閒，僅靠著販售不成氣候的放山雞，以及與家人拿錢過生活，毅然而然決定分手，並開始躲著呂男避不見面，卻引起呂男不滿，產生報復的想法，便前往汐止五指山國軍示範公墓忠靈殿，竊取湯女父親的骨灰罈。

▲警方小心翼翼打開包裝確認。（圖／記者陸運陞翻攝）

隨後在去年12月，呂男前往湯女住處，張貼其父親遺照警告，湯女尚未得知父親骨灰罈已竊取，便不予理會。呂男更加不滿，今年情人節前夕，呂男再度寄出恐嚇信，要求與湯女碰面，否則就再也見不到父親；隨信附上湯父骨灰罈，以及國軍所頒發的旌忠狀照片，此時湯女才察覺不妙，立即向警方報案。

樹林警方獲報，立即聯繫國軍軍墓組檢查龕位，發現骨灰罈原存放處的矽利康膠條遭破壞，內部的骨灰罐、碑文牌及旌忠狀均被盜走；隨即成立專案小組，查緝呂男到案說明，事隔幾天警方發現，呂男因涉及詐欺、洗錢防制法已入監服刑，立即前往提審釐清，但呂男卻堅不吐實，否認他所為，一度讓警方一籌莫展。

▲經家屬確認為湯父的骨灰罈，隨即發還給家屬安葬。（圖／記者陸運陞翻攝）

但透過警方調閱監視器影像、分析網路通聯紀錄及相關證據，初步確定骨灰罈放置於呂男飼養雞隻的雞場附近，同時突破呂男心防，得知呂男將骨灰罈藏於林口山區邊溝內，昨天立即前往搜尋，順利尋獲所埋藏的骨灰罈，經確認後發還給湯女帶回安葬，並依《刑法》第247條「損壞、遺棄或竊取遺骨、遺髮、殮物或火葬遺灰」罪及恐嚇罪，將呂男移送新北地檢署偵辦。