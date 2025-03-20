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社會 社會焦點 保障人權

退休鋼琴老師險丟2000萬身家　專家教2招防詐

台版地面師上演！詐團假冒買方、屋主、仲介、代書等各種專業人士，騙走民眾房子。 （示意畫面，AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

▲台版地面師上演！詐團假冒買方、屋主、仲介、代書等各種專業人士，騙走民眾房子。 （圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾遇詐騙早已不是新聞，但詐團不斷進化、趕流行才讓人頭痛；最近，詐團追隨日劇《地面師》（土地開發、房地產詐騙集團）劇情，打造台版地面師角色，假冒買方、屋主，以及仲介、代書等各種專業人士，設下圈套詐光民眾用一輩子血汗錢買來的房子。房產交易事關重大，專家提醒，關鍵流程一定要放大檢視，才不會遺憾終生。

民宿老闆娘、醫師娘曹美玲（化名）因急於周轉，將手上6間房產拿到市場銷售，並簽訂「買賣附買回」契約，打算未來現金流轉正後，再將房子購回；沒想到，她卻誤入詐團圈套，如今價值7千多萬元的3間房產已被過戶。

日前，一名退休鋼琴老師在詐團陪同下走進地政機關，要將名下無貸款的「乾淨房」在他項設定私人抵押，借貸2,400萬元，「他們（詐團）說我有一技之長，能開才藝教室賺錢。」所幸被地政機關工作人員發現制止，鋼琴老師才沒有丟了身家。

「詐團要的不是你的房子，而是你的房子能榨出多少錢。」宏國德霖科技大學不動產經營系兼任講師吳聲煌指出，常見的房地產詐欺手法，是誘導民眾去設定抵押借款，或串謀不肖專業人士在交易過程動手腳。

「為了取信賣方，他們（詐團）會大手筆給定金，甚至存到專戶，被害人於是卸下心防，把所有過戶文件交出去。」中華民國地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根進一步說明，詐團得手後會將房產過戶給人頭，或甚至根本不辦移轉登記，直接向民間貸款，「最快2天就能完成。」

把關1.買賣找有照合法業者

房地交易過程，關鍵角色是買賣雙方、仲介（經紀人）和代書（地政士），「面對這三者絕對要謹慎再謹慎。」中華民國不動產仲介公會全聯會理事長王瑞祺說，買賣一定要找合法業者，只要上內政部不動產服務業資訊系統就能查詢不動產經紀人、營業員和代書執業狀態。

「人必歸業（店頭）、業必歸會（公會），有證照沒入業，或被註銷證照的都不能執行業務。」王瑞祺解釋，房仲經紀是特許行業，受《不動產經紀業管理條例》規範，「合法業者須繳交25萬元營業保證金，發生糾紛至少求償有門，中人（沒有隸屬房仲公司的有牌或無牌仲介）很懂買賣流程，但沒有合法證照，風險自然大增。」

「透過中人交易房產，又為省幾萬元代書費，沒特別釐清代書資格，就可能換來永遠無法彌補的傷害。」林旺根說，買賣有交易成本，該花的錢不能省，一般成屋過戶約45天完成，超過就要提高警覺，或找「雙代書」互相監督，降低風險。

把關2.申請地籍異動即時通

永暉聯合法律事務所律師黃鈺書提醒，一定要熟悉買賣交易時程，購屋4步驟為簽約、用印（備證）、完稅和交屋，「用印階段再給印鑑章，不要在簽約初期就給出去，並且要緊盯地政士蓋的文件。」

「匯款進履保專戶前，打電話到受託管銀行，確認帳號是否為XX建經公司、保證號碼XX，萬般確認才匯款，之後也要定期追蹤！」黃鈺書提醒，簽署文件要加註限定用途，限縮權限範圍，「交易期間若有一方提出『先行動撥』價金，須要求建經公司和雙方當事人確認。」

最後，台北市地政局副局長王瑞雲表示，抵押設定的房產詐欺手法最為常見，「詐團會慫恿屋主拿房抵押借貸，屋主會覺得所有權沒有移轉，還是在自己身上，降低敏感度。」她建議民眾免費申請地籍異動即時通，並加填第2組通知人名單，多一道防護網。


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