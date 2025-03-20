南非降級台駐處　美：中國扭曲聯大2758限制他國與台互動

▲美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

南非外交部近日將「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」，引發美國國務院關切，指責北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會。國務院同時提到聯合國2758號決議，批評中國刻意扭曲此決議，以限制其他國家與台灣的互動。

南非政府在四個月內兩度致函台灣駐南非代表處，要求其於今年3月底前遷離首都普利托利亞。隨後，南非外交部於5日將台灣代表處名稱從「台北聯絡代表處」更改為「台北商務辦事處」，並將其歸類在「國際組織駐南非代表」項下，而不再單獨列項。

對此根據《中央社》報導，美國國務院發言人表示，美國鼓勵各國擴大與台灣的接觸，並強調台灣是「可靠、志同道合、民主的夥伴」，與台灣的關係能為各國公民帶來重大利益。發言人指出，北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇，甚至向各國施壓，要求其斷絕或降級與台灣的關係。

美國國務院強調，美國將持續支持台灣，並與國際夥伴一起，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何片面改變現狀的企圖。發言人還提到，聯合國大會第2758號決議並未對任何國家與台灣進行實質性接觸的主權選擇設限，批評中國扭曲及濫用此決議，意圖孤立台灣。

聯合國大會1971年通過的2758號決議，確認中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京則擴大解釋為「台灣是中國的一部分」，以壓縮台灣參與聯合國體系的空間。美國國務院及學者近年來紛紛指出中國錯誤解釋聯大2758號決議，並強調美國的一中政策與中國的一中原則不同，呼籲北京勿刻意混淆。