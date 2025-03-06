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1685萬人次出國玩「消費逆差7千億」　學者：衝擊偏鄉旅遊市場

▲▼桃園機場再次與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，赴日旅遊更加快速便利。（圖／桃機公司提供）

▲去年出入境人數逆差達899萬人次創新高。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國人狂出國，去年達1684.9萬人次，其中前往日本衝破600萬人，超越疫情前，但來台國際旅客僅785.7萬人次，出入境人數逆差899萬創新高，國人赴日更是日客來台4.5倍，赴陸旅遊人數是陸客來台6倍。學者點出，來台國際客不少是政府花錢鼓勵來的，觀光消費隱形逆差更多，衝擊最大的是偏鄉郊區旅遊市場和經濟。

去年國際旅客來台785萬7686人次，出國人數卻高達1684萬9683人次，幾乎已回到疫情前98.5%，出入境逆差高達899萬1997人次，逆差創下史上新高，出國人數更是來台國際旅客的2.1倍，觀光消費逆差達6922億元。

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其中國人前往日本人數為600萬6116人次，已經超過疫情前2019年的491萬1681人次，恢復率高達122.3%，日本來台卻僅有131萬9592人次，恢復率僅60.9%，逆差高達468萬6524人次；其次國人出國第二名目的地為中國大陸，去年高達277萬0284人次，陸客來台卻僅43萬8212人次，逆差高達233萬2072人次。

中華大學觀光學院副教授沈冠亞表示，出國人口大於來台人數是觀光逆差最大關鍵，逆差數實際上還不僅於此，不少來台國外觀光客是政府花錢鼓勵來台灣消費，譬如南向國家一個人頭5千元，消費逆差隱形數字更多，且預期未來幾年都不會太好。

她認為，首先是國際局勢影響，有戰爭陰影和風險對觀光客出國的安全考量會有疑慮，此外，太多政治干擾或選舉，也都會影響遊客去的意願。

沈冠亞指出，國人很多消費都到國外，機票價格占比很高，國內旅館集中某些度假區，房價上升，且國旅集中連假，造成平日空窗期嚴重，偏遠地區和郊區空房率高，且大財團擁有土地，偏好用商務型旅館或日租套房養地，或是蓋商業大樓與國際連鎖品牌合作，偏重商務客人，不過現行旅遊型態，飯店就是旅遊目的地之一，商務旅館吸引力低。

沈冠亞分析，觀光逆差影響較嚴重的可能影響是鄉村、郊區旅遊市場，政府鼓勵來的新南向旅客僅來台4天或5天，難以到偏鄉深度旅遊，但陸客或是其他華語國家觀光客語言通，可以自己行走，伙食也吃得習慣，應盡量爭取相關市場旅客來台，可到山區、偏鄉地區旅遊。

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲今年預估出國人數會再成長5%。（資料圖／桃機公司提供）

城市科大觀光系助理教授李奇嶽表示，台灣觀光幾十年來都是逆差，但確實去年出入境逆差來到史上新高，觀光消費逆差將近7千億元，台灣約2300萬人，出國玩將近1700萬人次，未來再成長也有限，重點在於國際旅客來台灣部分嚴重不足，政府應該要想辦法讓外國觀光客多來台灣。

李奇嶽指出，去年觀光逆差下，旅宿業者比較辛苦，雖然營收有增加，但成本提高，訂房率下降，獲利沒有想像好，推國旅僅是把左邊口袋的錢放到右邊，是內需市場，但重點應該要想辦法讓國際旅客多來台灣，對台灣外匯才有幫助，呼籲政府要提出有效觀光行銷政策。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，去年觀光逆差高達899萬人次，主要是外國旅客來台灣人數不如預期，加上國人出國超越疫情，但根據觀光署最新旅宿業住房調查，國人國旅住房也超乎預期，填補外國旅客不足。

他認為，總體來說，國內觀光業生計「驚險度過」，去年台灣因地震和風災等估計影響百萬國際客來台灣，推估今年國人出國還會再成長5%，國際來台旅客則可成長10%，觀光逆差有機會縮小。

觀光署長周永暉表示，疫情解封後，各國皆推出吸引國際旅客議題，去年台灣則受到地震、颱風干擾，影響了來台國際客人數，但觀光行銷大策略方向是對的。

除一般推廣行銷外，推出的品牌3.0行銷也會加大力道，將有第2波和第3波推廣，北美市場成長穩定，加強布局歐美市場策略是對的，未來會加把勁，包括在西雅圖、雪梨和阿姆斯特丹3地設旅遊服務中心，在地行銷更深耕。

周永暉指出，未來行銷主軸包括運動休閒是世界潮流，甲子園或紐約棒球場都有台灣日，今年都會加大力道行銷台灣；還有部落旅遊、自行車旅遊和生態旅遊，也爭取到世界賞鳥博覽會在台灣舉辦，用主題性擴大行銷台灣旅遊，此外，也將針對東南亞、東北亞加強爭取郵輪客，也是今年重頭戲。

周永暉說，針對國際旅客也透過高鐵買一送一送客到中南部，並希望重遊客往中南部走，阿里山被紐約時報報導為世界最值得去旅遊目的地第19名，並開發潛水等水域活動，花蓮太魯閣也會部分開放，用多元方式吸引國際旅客，今年會更好，觀光逆差可望減少。

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