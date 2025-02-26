低調為善！善心女捐玉里醫院大型烘衣機　照顧弟弟也嘉惠住民

▲▼林女士捐贈超大型烘衣機，照顧住在玉里醫院的弟弟也嘉惠院內住民。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛福部玉里醫院收治來自全台的慢性精神病患，這些長期安置的病人家庭多數屬於經濟弱勢，經常無力負擔他們的醫療及照顧相關費用，因此該院設有社服基金接受各界捐贈，多年來不少善心人士都會捐款或捐贈各項物資來幫助這群弱勢病人。

花蓮玉里醫院近日收到了來自善心民眾林O如女士捐贈一台高品質的大型烘衣機至祥和院區，解決了天氣濕冷住民衣物不易乾的困擾，也避免因濕氣引發的不適和健康問題，嘉惠住民的善心義舉讓醫護人員都非常感激。

玉里醫院祥和院區本就設有烘乾機，但因玉里地區氣候濕冷，特別是節氣變化時，衣物更加不易乾燥，加上住民數量多、使用頻繁，林女士探望安置在該院區的弟弟時得知原先的烘衣機工作量甚鉅，於是貼心地與該院社服基金承辦人員莊福元社工師聯絡，表示有捐贈大型烘衣機意願，她的善舉不僅讓弟弟生活更加舒適，也讓其他住民受惠，體現了林女士對玉里醫院及其弟的深厚情誼。

林女士的胞弟已在玉里醫院安置十多年，自從弟弟入住以來，林女士一直對玉里醫院的照護表示十分肯定和感激。每年的家屬座談會上，林女士都會來探望弟弟，並親自了解醫院的服務情況。平時，她更是三不五時就從高雄遠道而來，關心弟弟的狀況，不僅對弟弟支持度良好，與該院感情也是甚佳。多年來，林女士對玉里醫院的支持不僅限於探望弟弟，她還多次捐贈大筆金額給該院的社服基金，幫助醫院提升各項設施和服務品質，本次她展現出無私的愛心，增加了烘乾衣服的效率，也提升了衛生品質，許多醫護人員都表示感謝。

玉里醫院簡以嘉院長表示：「全體人員都對林女士的慷慨捐贈表示衷心感謝。林女士一直以來對醫院的支持和關愛，讓我們深受感動。烘衣機的捐贈，無疑為我們解決了暫時的燃眉之急，往後我們將加快採購程序，讓住民的生活品質不落人後。我們也將會更加努力地為每一位住民提供更優質的照護。」

因林女士十分低調，為善不欲人知，捐贈烘衣機時也未曾露面，更顯得這份善心難能可貴，她社會傳遞了更多的正能量、也樹立了善心人士的榜樣，玉里醫院希望藉此讓更多的人能夠關注並支持偏鄉地區的醫療服務，一起為提升社會福祉貢獻自己的力量。

各界善心人士有意願捐贈，請撥打03-8886141#7102諮詢莊社工師。