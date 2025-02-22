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大馬旅遊推介會登陸台中　大推檳城「很懂玩，也很好玩」

▲檳城推介會。（圖／記者游瓊華攝）

▲檳城旅遊及創意經濟事務辦公室與檳城環球旅遊機構日前在台中舉辦推介會。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

馬來西亞檳城積極搶攻台灣旅遊市場！檳城旅遊及創意經濟事務辦公室與檳城環球旅遊機構日前在台中舉辦推介會，以「檳城 很懂玩，也很好玩」為號召，力邀台灣遊客體驗其多元魅力。

檳城環球旅遊機構理事王麗麗指出，台灣為檳城第四大旅遊客源，去年直飛人次逾4萬2000人，較前年成長20%，足見台灣市場的重要性。此次推介會旨在展示檳城最新旅遊產品和特色行程，深化雙方旅遊合作。

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王麗麗指出，檳城擁有豐富多元的旅遊資源，世界文化遺產喬治市，融合歷史與現代，多元宗教和諧共存，街頭藝術和壁畫更是熱門打卡點。新成立的歷史博物館和渡輪博物館也為檳城增添新亮點。此外，喬治市藝術節每年吸引全球藝術愛好者。

▲檳城推介會。（圖／記者游瓊華攝）

▲檳城推介會在台中登場，主辦單位希望讓檳城成為台灣遊客的首選目的地。（圖／記者游瓊華攝）

檳城也是美食天堂，炒粿條、亞參叻沙等地道小吃聞名遐邇。同時，它也是馬來西亞最適合女性旅遊的城市之一，安全性相當高。自然風光方面，升旗山國家公園、原始雨林和世界級海灘提供豐富的戶外體驗。

王麗麗表示，檳城與台灣在文化、美食和旅遊體驗上有很多相似之處，希望加強與台灣旅遊業界的合作，開發更符合台灣市場需求的旅遊行程，讓檳城成為台灣遊客的首選目的地。

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