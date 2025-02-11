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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

模擬每分鐘100呎速率下潛　水械專長班進行減壓艙訓練

軍聞社／記者陳彥樺高雄報導

為精進水下作業安全管理，海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班115期，日前進行減壓艙操作訓練及測驗。課程聚焦於掌握減壓程序、氣體管理及艙內緊急狀況處置，以提升潛水人員的作業安全能力。 　

當潛水員執行長時間或大深度潛水後，隨著上升過程中環境壓力的快速變化，人體體內的氮氣氣泡會從小逐漸變成大，若未經過適當的減壓程序，可能面臨減壓病等嚴重健康風險。因此，「減壓」是潛水作業中極其重要的環節，潛水員藉由上升過程，遵照謹密的步驟可達到減壓效果，亦可視狀況（如海象突然變差），在上浮後運用減壓艙進行減壓。減壓艙能模擬相似的氣壓環境，藉由加壓及階段性減壓，讓人員在艙內進行純氧呼吸，排除體內多餘氮氣，達到安全減壓效果。 　

此次減壓艙訓練著重水面氧氣減壓操作。學員透過進氣閥加壓，建立等同每分鐘100呎速率下潛至50呎深度的氣壓環境，同時進行系統檢查，並實施一分鐘的通風操作。在此過程中，艙內氣壓與氣體交換需維持高度穩定，深度誤差不得超過1呎。 　

課程中安排學員分組實作，由一人負責操控艙內氣閥，另一人擔任通話手進行即時狀況回報。完成通風操作後，艙內潛水員將戴上氧氣面罩，依標準程序進行減壓。最終，操作人員以每分鐘30呎的速率逐步釋放艙內壓力，使艙內人員安全返回水面（恢復正常壓力值）。 　

此訓練同時也是職業潛水丙級證照的測驗項目，針對學員未來可能面對的深海作業風險，如外海水流變化及氣候突變等狀況，透過減壓艙的正確運用，可有效確保人員安全與任務執行效能。

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