生意太好！夜市蚵仔煎攤狂冒火　老闆冷靜滅火客人淡定嗑美食

記者唐詠絮、陸運陞／彰化報導

彰化溪湖夜市有一間蚵仔煎攤，在當地相當有名氣，前往品嘗美味的顧客絡繹不絕，也因如此煎台從未休息，導致料理蚵仔煎的鐵板時常冒出大火，有網友在Threats貼出影片，即使煎台狂冒大火，但老闆還是依照自己的SOP冷靜滅火，旁邊的客人更是淡定吃著蚵仔煎，一邊「觀賞」火舞表演奇景。但有其他攤商表示，只要收攤時仔細清理廚具油漬，就能避免該狀況發生。

▲彰化溪湖夜市蚵仔煎攤3度冒火，民眾習以為常用餐。（圖／網友k._.07_27授權）

據了解，這家位在彰化溪湖夜市的蚵仔煎攤，生意十分火爆，因此導致鍋爐多次起火，網友拍攝的畫面顯示，煎台起火後，老闆與老闆娘相當冷靜，站在起火的鍋爐旁，淡定用水朝鍋底起火處潑灑，只不過，無法立即將火勢熄滅，而坐在攤子上的客人，則是淡定低頭吃著蚵仔煎，也有人耐心等老闆滅完火，再來點餐。

▲彰化溪湖夜市蚵仔煎攤冒火，老闆冷靜地站在一旁。（圖／網友k._.07_27授權）

對此，有民眾表示，該攤位已經有3次起火狀況，目前都未釀成重大災害，但如遭檢舉，相關單位勢必會前往稽查。另有其他攤商表示，因為蚵仔煎鐵板使用一段時間，就會卡油卡垢，生意太好就會推積，建議每天收攤都要清理，才能避免煮到一半就冒出大火的情況。