醫院對面驚傳墜樓！台中30歲男高處重摔　搶救無效死亡

▲台中市光田醫院向上院區對面今早傳出墜樓案件。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區保寧街今日上午9時許傳出墜樓案件，一名年約30至40歲左右男性，不明原因從高處墜落，當場無生命跡象，由於事發地點就在光田醫院向上院區對面，救護人員趕抵後馬上將人送至對面的院區，由院方接手搶救，男子仍不幸於10時許宣告不治死亡，警方正釐清事發經過，釐清男子身分中。

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