　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／狠女婿殺妻家3人「抱狗逃亡」　盜刷岳母卡儲值包養網

▲▼ 三重祖孫滅門，張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重滅門3死案，嫌犯張泓毅被逮上銬，仍緊抱著岳母得愛犬「糯米」。（圖／記者陳以昇攝）

記者吳佩蓁／新北報導

2024年5月初新北市三重區發生一起祖孫3代滅門慘案，震驚社會。24歲張泓毅懷疑30歲陳姓妻子外遇，又與69歲劉姓岳母有金錢糾紛，竟動了殺機，2天內陸續掐死妻子、岳母、3歲繼子，手段兇殘。檢警調查發現，張泓毅犯案後，不僅伴屍6天，還搜刮光妻子及岳母財務，並盜刷岳母信用卡58萬元，拿去儲值包養網及線上賭博，行徑十分惡劣。

▲▼陳女生前曾在林森北路一家酒吧擔任接待 。（圖／翻攝陳女臉書）

▲陳女與張泓毅結婚不到2年，竟遭丈夫殘忍殺害。（圖／翻攝陳女臉書）

檢警調查發現，張泓毅犯案後不僅伴屍6天，5月5日還找來一名水族館員工到家裡清魚缸，當時屋內瀰漫濃厚臭味，張男還說是「死魚的臭味」，但現場卻沒看到任何死魚，企圖掩蓋犯行。

直到案發後第6天、5月6日中午12時許，張泓毅先搜括走妻子放在房內的10多萬現金，並拿走岳母證件及存摺盜領15萬元，甚至還盜刷岳母信用卡58萬餘元，儲值包養網vip及線上賭博，最後再將岳母養的博美狗「糯米」帶走，搭乘白牌計程車直奔板橋火車站，坐高鐵南下台中，並用父親名義租下日租套房。

▲▼ 三重滅門案，張嫌移送地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

▲犯嫌張泓毅狠心下手殺害妻子一家三口。（圖／記者陳以昇攝）

警方5月12日上午10時許，循線在台中市順平路的日租套房將張泓毅逮捕，並押送返回新北市，他落網時與員警談笑自若，毫無任何悔意，甚至淡定稱伴屍6天是在「思考人生方向」，直到6日才決定逃亡。新北地檢署偵結後，依涉犯殺人、偽造文書、詐欺、竊盜等多項罪名起訴張泓毅，全案正在法院審理中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
母女散步一半踢到化石　鑑定距今達逾4億年
過年久坐、大魚大肉易「爆痔」！醫師教你3招過好年
美航空難研判全數罹難　官員：黑鷹找到1具遺體
快訊／高雄小港工廠大火　消防局出動36車69人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

寒流來襲「無聲殺手」！一氧化碳中毒高峰期來臨　做對5件事防奪命

快訊／初二又傳火警！高雄小港工廠大火　消防局出動36車69人

重案回顧／狠女婿殺妻家3人「抱狗逃亡」　盜刷岳母卡儲值包養網

桃園渣男謊稱單身騙愛「每周做2次」　她暈1年半才驚覺變小三

日女遊倫敦當街被搶手機　讚「台灣經驗備感安全」

快訊／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

初一轎車失控衝進輪胎行　「米其林寶寶」奇蹟挺住替老闆擋災

阿北莫名裸身倒臥偏僻溪水邊　警消合作將人救出

「槍殺三環幫大哥」5惡煞抵台投案　親友機場門口哭喊：在伸張正義

診所前的椅子變少了！護理師調監視器抓賊　他辯喝醉拿回家

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

寒流來襲「無聲殺手」！一氧化碳中毒高峰期來臨　做對5件事防奪命

快訊／初二又傳火警！高雄小港工廠大火　消防局出動36車69人

重案回顧／狠女婿殺妻家3人「抱狗逃亡」　盜刷岳母卡儲值包養網

桃園渣男謊稱單身騙愛「每周做2次」　她暈1年半才驚覺變小三

日女遊倫敦當街被搶手機　讚「台灣經驗備感安全」

快訊／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

初一轎車失控衝進輪胎行　「米其林寶寶」奇蹟挺住替老闆擋災

阿北莫名裸身倒臥偏僻溪水邊　警消合作將人救出

「槍殺三環幫大哥」5惡煞抵台投案　親友機場門口哭喊：在伸張正義

診所前的椅子變少了！護理師調監視器抓賊　他辯喝醉拿回家

男女春節登山遇降雪...初一失溫求救　空勤直升機今救回

高虹安、鄭正鈐罷免連署破7萬份　柯建銘：雙倍達標顯示基層不滿

過年必追5大超火韓劇！現在撥打的電話、淚之女王劇情緊湊又浪漫

美到公車廣告都是她！22歲「英中混血名模」封廣告新寵　來台1年爆紅

春節大快朵頤「5行為」易加重攝護腺肥大　醫揭4大改善撇步

資安公司：DeepSeek大量敏感資料暴露於網路

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

謊稱要檢查傷口！騙子假冒醫生　向產婦索私密處照片

不斷更新／韓星活動2月售票看這裡！　泰妍首攻大巨蛋準備開搶

不甩整形傳言！趙露思10條正能量語錄　活成自己喜歡的樣子

釜山航空起火「燒穿機艙頂」！　旅客憶驚悚瞬間：行李架傳爆裂聲

社會熱門新聞

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

即／曾文水庫蔣公銅像被震倒　沉入水中消失

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

即／台中男嬰被丟大排亡　全身赤裸「臍帶未剪」

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

「地震要爆炸了」！南投女來回狂嚕衝破超商

快訊／台東男子陳屍「棉被蓋白骨」　半年後才發現

5.6地震阿里山公路落石！台中兄弟駕車出遊遭砸

山道猴開GTR載14歲妹！色慾衝腦「襲胸」挨告

驚悚畫面曝！台南大樓女兒牆被震垮　她見爛毀愛車傻眼

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

更多熱門

相關新聞

軟爛女婿狠殺妻家3人！連小孩也不放過

軟爛女婿狠殺妻家3人！連小孩也不放過

新北三重去年5月發生祖孫3代滅門慘案，24歲男子張泓毅因感情及金錢問題，先後狠心殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子和3歲繼子，張男伴屍6天後，帶著岳母的愛犬「糯米」逃亡台中，直到同年月11日劉婦大女兒因聯絡不上媽媽及妹妹，上門查看竟發現死者3人被以棉被覆蓋，屍體已浮腫長蛆，死狀淒慘。

即／高雄男除夕闖超商嗆：錢拿出來　店員一招退敵

即／高雄男除夕闖超商嗆：錢拿出來　店員一招退敵

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

即／女住持涉精舍殺人60萬交保！正面照首曝光

即／女住持涉精舍殺人60萬交保！正面照首曝光

關鍵字：

三重滅門案張泓毅社會新聞犯罪家庭慘案

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

快訊／南部15:16發生有感地震！國家警報響　初估最大震度5弱

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面