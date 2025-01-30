重案回顧／狠女婿殺妻家3人「抱狗逃亡」　盜刷岳母卡儲值包養網

▲三重滅門3死案，嫌犯張泓毅被逮上銬，仍緊抱著岳母得愛犬「糯米」。（圖／記者陳以昇攝）



記者吳佩蓁／新北報導

2024年5月初新北市三重區發生一起祖孫3代滅門慘案，震驚社會。24歲張泓毅懷疑30歲陳姓妻子外遇，又與69歲劉姓岳母有金錢糾紛，竟動了殺機，2天內陸續掐死妻子、岳母、3歲繼子，手段兇殘。檢警調查發現，張泓毅犯案後，不僅伴屍6天，還搜刮光妻子及岳母財務，並盜刷岳母信用卡58萬元，拿去儲值包養網及線上賭博，行徑十分惡劣。

▲陳女與張泓毅結婚不到2年，竟遭丈夫殘忍殺害。（圖／翻攝陳女臉書）



檢警調查發現，張泓毅犯案後不僅伴屍6天，5月5日還找來一名水族館員工到家裡清魚缸，當時屋內瀰漫濃厚臭味，張男還說是「死魚的臭味」，但現場卻沒看到任何死魚，企圖掩蓋犯行。

直到案發後第6天、5月6日中午12時許，張泓毅先搜括走妻子放在房內的10多萬現金，並拿走岳母證件及存摺盜領15萬元，甚至還盜刷岳母信用卡58萬餘元，儲值包養網vip及線上賭博，最後再將岳母養的博美狗「糯米」帶走，搭乘白牌計程車直奔板橋火車站，坐高鐵南下台中，並用父親名義租下日租套房。

▲犯嫌張泓毅狠心下手殺害妻子一家三口。（圖／記者陳以昇攝）



警方5月12日上午10時許，循線在台中市順平路的日租套房將張泓毅逮捕，並押送返回新北市，他落網時與員警談笑自若，毫無任何悔意，甚至淡定稱伴屍6天是在「思考人生方向」，直到6日才決定逃亡。新北地檢署偵結後，依涉犯殺人、偽造文書、詐欺、竊盜等多項罪名起訴張泓毅，全案正在法院審理中。