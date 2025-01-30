東北季風來襲！彰化預警啟動　500台感測器+AI科技嚴防空汙

▲環保局啟動AI科技監控。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

每年的1月到2月台灣吹東北風，彰化位於下風處容易受到挾帶的汙染物影響。為維護縣民的健康，彰化縣環保局提早預警及啟動應變措施，在縣內佈署500台空品感測器，並運用AI科技執法加強取締不法。彰化縣長王惠美呼籲民眾要做好自我防護，並提醒老人、小孩等敏感族群外出時記得戴口罩，以維護個人健康。

環保局表示，已於轄內26個行政區布建500台空品感測器，搭配環境部5座空氣品質監測站，24小時全天候監測空氣品質狀況，並運用AI與物聯網科技，布建AI智能煙霧辨識系統，適逢稻田收割季節，藉由科技監控露天燃燒稻草情形，即時掌握區域性空氣品質，提升區域性的汙染源管制效益。

除此之外，環保局指出，每年10月至翌年3月，因露天燃燒導致空氣品質惡化加劇，已於埔鹽鄉永樂國小及溪州焚化廠煙囪高121公尺處，分別設置全景360度監控設備，涵蓋南彰化6個行政區(溪州鄉、北斗鎮、田中鎮、竹塘鄉、埤頭鄉、田尾鄉)，進行即時高空遠端監視測站周遭露天燃燒現場情形。

據環保局統計，去(2024年)共查獲664件露天燃燒案件，較2023年同期增加了2.59倍；並查獲14家次大型公私場所違反空氣汙染防制法，保局呼籲，民眾不要露天燃燒稻草、雜草及廢棄物，一但發生汙染情事，AI自動判煙監控設備，將即時標示推播訊息照片之煙霧及煙流位置，也提醒業者應做好空氣汙染防制工作，千萬不要以身試法。