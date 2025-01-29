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「末日時鐘」前進一秒！　距離世界毀滅只剩89秒

▲末日時鐘只剩下89秒 。（圖／路透）

▲末日時鐘只剩下89秒 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

「世界末日鐘」（Doomsday Clock）自1947年設立以來，象徵性地測量人類自我毀滅的可能性。今年（2024年）1月23日，美國「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）宣布，末日鐘的時間被調整至距離午夜僅剩89秒，創下歷史最接近全球毀滅的紀錄。

過去兩年，該組織將時鐘設定在距離午夜90秒，主要因為俄羅斯入侵烏克蘭、全球核武競賽升溫、以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩的衝突以及氣候變遷危機。此次再度調整時鐘，反映出核武風險、氣候變遷、生物威脅以及人工智慧等顛覆性技術的快速發展，讓全球風險持續升高。

「世界末日鐘」由「原子科學家公報」設立，最初是為了評估核戰風險，後來在2007年將氣候變遷納入考量，如今更擴展至生物技術、人工智慧與資訊戰等領域。該組織的「科學與安全委員會」每年會與諾貝爾獎得主等專家共同決定時鐘時間。

「我們將時鐘調整得更接近午夜，因為我們看不到全球挑戰有足夠的正向進展，」該組織科學與安全委員會主席、芝加哥大學教授霍茲（Daniel Holz）表示，「擁有核武的國家不僅在擴張軍備，更投入數千億美元，發展能夠毀滅人類文明的武器。」

霍茲還指出，人工智慧（AI）、生物技術及太空科技的發展遠遠超前於監管法規，這加劇了全球不穩定性。他特別強調，假訊息與陰謀論的散播，正在侵蝕人類對真實資訊的判斷力，進一步加深各國的對立與衝突。

該組織總裁布朗森（Rachel Bronson）則表示，「當末日鐘指向午夜時，代表世界已發生核戰或毀滅性氣候變遷，使人類面臨滅絕。我們永遠不想走到那一步，也希望永遠不會發生。」

過去78年間，末日鐘的時間隨著全球局勢變動而調整，有時保持不變，有時則提前或延後。物理學家、諾貝爾獎得主愛因斯坦（Albert Einstein）與奧本海默（J. Robert Oppenheimer）曾是該組織的早期顧問，該組織至今仍集結來自物理、生物、醫學等領域的專家進行評估。

對於末日鐘的象徵意義，美國賓州大學環境科學教授曼恩（Michael E. Mann）認為，「這是一個不完美的比喻，因為它將不同類型的風險混合在一起，但它仍是一個重要的警鐘，每年提醒我們，人類生存正處於多重危機之中。」

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