打造網紅驛站被電桿擋路！地主求償631萬　法官判賠22元他傻眼了

▲地主指電桿害租戶撤出，索賠631萬失利。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名謝姓地主原計畫將土地出租，打造名為「三芝驛站」的網紅打卡點，吸引騎士與親子旅遊客群，但因台電電線桿阻擋出入口，租客撤出合作。地主怒告索賠租金損失631萬元。士林地院認電桿設置合法，占地僅0.14平方公尺，影響有限，判台電補償22元。

地主指出，自2013年起，其土地出入口被台電設置電線桿，且未經通知，導致土地多年無法正常使用。2019年底，他計畫將土地出租，開設「三芝驛站」，提供咖啡、簡餐及「來去鄉下住一晚」的體驗，並舉辦親子田園活動及打造鄉村打卡景點。然而，租戶考察現場後發現，電桿阻擋出入口，車輛無法順利進出，導致合作破局，讓地主損失631萬7248元。

台電表示，2020年曾受理地主的電桿遷移申請，並於同年完成改善方案設計。但因施工時多次遭附近住戶阻撓，導致遷移工程無法如期進行，最終於2023年5月22日完成電路改接及電桿拆遷工程。台電強調，施工延誤並非台電怠惰，而是外部因素影響。

法院調查後認為，電線桿設置符合法律規定，為當地供電的必要設施，且未對土地基本使用構成重大妨礙。雖地主聲稱因電桿影響租賃計畫，但未能提供具體租賃協議或相關證據，證人也無法明確說明電桿對租賃的直接影響，因此高額租金損失的主張無法成立。

針對電桿占用土地部分，法院依土地申報地價及占用面積計算，認為台電應支付補償金22元，並自起訴日起按年利率5%計算遲延利息。