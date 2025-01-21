　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網美攝影師離譜揪團！　竟野外丟包「拉肚子粉絲」

除了團費，陳韋君（箭頭處）還向每位團員收取9千元攝影費，親自掌鏡。（翻攝陳韋君IG）

▲除了團費，陳韋君（箭頭處）還向每位團員收取9千元攝影費，親自掌鏡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「Yolanda是美女網紅攝影師，之前還當過護理師，她揪團到泰國旅行，聲稱是自由行，但收了錢，卻沒盡到照顧責任，將拉肚子的團員丟包在荒郊野外，要我們自己搭車回酒店，也不幫忙安排治療，太離譜了！」受害人黃小姐說，他們回國後想求償，卻發現Yolanda根本沒幫團員購買旅遊平安險，為避免其他粉絲受害，所以決定出面踢爆她的惡行。

黃小姐告訴本刊，Yolanda（本名陳韋君）在IG上揪團「自由行」，並強調親自掌鏡，保證幫粉絲拍好美照，因為陳擁有將近10萬名粉絲，也常分享如何拍出充滿意境的唯美照片，讓許多年輕女孩十分嚮往，所以當她運用自己的網路聲量揪團出國，立刻吸引不少粉絲報名參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃小姐等人開心參加旅拍團，結果不但拉肚子，還被丟包，氣得要死。（翻攝陳韋君IG）

▲黃小姐等人開心參加旅拍團，結果不但拉肚子，還被丟包，氣得要死。

黃小姐參加的泰國旅遊團標榜「團員少、行程精緻」，Yolanda全程陪同，且親自掌鏡，能為團員拍出記錄青春的美照，5天4夜的行程，機票加酒店住宿費用3萬元，另付攝影費用9千元，並不算太貴，Yolanda還親自規劃行程，拍攝景點包括曼谷四面佛、鄭王廟、空中玻璃地板酒吧等等。

陳韋君規劃行程、招攬不特定對象出國，被觀光署認定有違法之虞。（讀者提供）

▲陳韋君規劃行程、招攬不特定對象出國，被觀光署認定有違法之虞。

事後，台中市觀光旅遊局人員告訴黃小姐，事先規劃行程，招攬不特定對象參加國外旅遊，就是執行旅行社業務，但她根本不曉得旅行社是特許行業，只覺得參加網紅揪團的行程一定很好玩，哪知道卻是惡夢的開始。

黃小姐說：「我會參加這團，主要是因為陳韋君宣稱人數少，含她共9人，我們都是在網路上交流過的網友，雖然多數未曾謀面，但覺得應該會很融洽，哪知到了泰國，才知道陳竟超收1人，硬要我們10個人擠在1部9人座的廂型車裡，最後在團員強力抵制下，她才又找來1輛自小客車。」

陳韋君靠拍美照的技術，成為擁有近10萬粉絲的攝影師網紅。（翻攝陳韋君IG）

▲陳韋君靠拍美照的技術，成為擁有近10萬粉絲的攝影師網紅。

這件事已經讓團員們非常不爽，覺得Yolanda宣傳不實，沒想到後來才發現問題比想像中更大，為了省錢，陳韋君根本沒找地陪，她一人身兼領隊、地陪、攝影師，要做好幾個人的工作，怎麼忙得過來，當然照片也拍得草率，行程安排又狀況百出。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】違法帶團出國 私下販售針劑　美女護理師網紅頻踩紅線
【網紅違法揪團2】烏龍旅行團帶粉絲吃路邊攤害腹瀉　陳韋君竟丟包團員先落跑
【網紅違法揪團3】她自稱護理背景有門路　幫打肉毒、瘦瘦針牟利還能到府服務

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐跌破5℃！　過年大降溫時間曝
蔡阿嘎嘉義家遇6.4強震！　「瞬間狂晃」驚呼好嚇人啊
川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性
6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相
12強賽功臣爆桃色糾紛！接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟
6.4強震晃35秒後　阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗
川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／合歡山路段開放正常通行　武嶺-松雪樓需備雪鏈

呂捷子時生會有老桃花！該不該斬？　夫妻求子算發射時間

中油老員工「戳肛性騷」菜鳥　主管包庇搞霸凌

震不停「高雄、台東2路段坍方落石」阻斷　今陸續搶通

最美禮生同框媽媽　照片顯露超強基因

恐跌破5℃！　過年大降溫時間曝

12生肖「2025財運」揭曉！　必備招財小物賺大錢

今晨6.4℃「明全台有雨」　過年急凍

美女網紅竟是密醫！　工作室偷打肉毒、瘦瘦針

網紅揪團害人拉肚子　竟辯「自由行隨性」後落跑

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

#總預算案 立院表決大戰！民眾黨團抓包1綠委連按3個表決器

快訊／合歡山路段開放正常通行　武嶺-松雪樓需備雪鏈

呂捷子時生會有老桃花！該不該斬？　夫妻求子算發射時間

中油老員工「戳肛性騷」菜鳥　主管包庇搞霸凌

震不停「高雄、台東2路段坍方落石」阻斷　今陸續搶通

最美禮生同框媽媽　照片顯露超強基因

恐跌破5℃！　過年大降溫時間曝

12生肖「2025財運」揭曉！　必備招財小物賺大錢

今晨6.4℃「明全台有雨」　過年急凍

美女網紅竟是密醫！　工作室偷打肉毒、瘦瘦針

網紅揪團害人拉肚子　竟辯「自由行隨性」後落跑

快訊／合歡山路段開放正常通行　武嶺-松雪樓需備雪鏈

川普2.0徵高關稅來勢洶洶　台廠「想去美國這州」可能性大增

「機器人之眼」亞光比所羅門更具性價比　分析師揭入場價

呂捷子時生會有老桃花！該不該斬？　夫妻求子算發射時間

川普就職第一夫人帽子遮臉　軍裝風格帥氣簡潔

藍鳥補強不順：終於迎來桑坦德！下一步瞄準賽揚強投？

中油老員工「戳肛性騷」菜鳥　主管包庇搞霸凌

罷免也要諧音哏　一張表創意滿點

震不停「高雄、台東2路段坍方落石」阻斷　今陸續搶通

最美禮生同框媽媽　照片顯露超強基因

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

快訊／00:26台南楠西區規模5地震　最大震度4級

即／01:42台南南化區規模5.2地震　最大震度4級

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

即／00:28台南楠西區規模4.1地震　最大震度4級

快訊／玉井6樓宅震損疏散17人　台南楠西、嘉義大埔今停班課

即／04:05嘉義4.9極淺層地震

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

專家示警「梅山斷層百年周期快到」　氣象署回應了

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

快訊／00:26台南楠西區規模5地震　最大震度4級

即／威力彩24摃　下期上看5.9億元

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面