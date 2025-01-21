網美攝影師離譜揪團！　竟野外丟包「拉肚子粉絲」

▲除了團費，陳韋君（箭頭處）還向每位團員收取9千元攝影費，親自掌鏡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「Yolanda是美女網紅攝影師，之前還當過護理師，她揪團到泰國旅行，聲稱是自由行，但收了錢，卻沒盡到照顧責任，將拉肚子的團員丟包在荒郊野外，要我們自己搭車回酒店，也不幫忙安排治療，太離譜了！」受害人黃小姐說，他們回國後想求償，卻發現Yolanda根本沒幫團員購買旅遊平安險，為避免其他粉絲受害，所以決定出面踢爆她的惡行。

黃小姐告訴本刊，Yolanda（本名陳韋君）在IG上揪團「自由行」，並強調親自掌鏡，保證幫粉絲拍好美照，因為陳擁有將近10萬名粉絲，也常分享如何拍出充滿意境的唯美照片，讓許多年輕女孩十分嚮往，所以當她運用自己的網路聲量揪團出國，立刻吸引不少粉絲報名參加。

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▲黃小姐等人開心參加旅拍團，結果不但拉肚子，還被丟包，氣得要死。

黃小姐參加的泰國旅遊團標榜「團員少、行程精緻」，Yolanda全程陪同，且親自掌鏡，能為團員拍出記錄青春的美照，5天4夜的行程，機票加酒店住宿費用3萬元，另付攝影費用9千元，並不算太貴，Yolanda還親自規劃行程，拍攝景點包括曼谷四面佛、鄭王廟、空中玻璃地板酒吧等等。

▲陳韋君規劃行程、招攬不特定對象出國，被觀光署認定有違法之虞。

事後，台中市觀光旅遊局人員告訴黃小姐，事先規劃行程，招攬不特定對象參加國外旅遊，就是執行旅行社業務，但她根本不曉得旅行社是特許行業，只覺得參加網紅揪團的行程一定很好玩，哪知道卻是惡夢的開始。

黃小姐說：「我會參加這團，主要是因為陳韋君宣稱人數少，含她共9人，我們都是在網路上交流過的網友，雖然多數未曾謀面，但覺得應該會很融洽，哪知到了泰國，才知道陳竟超收1人，硬要我們10個人擠在1部9人座的廂型車裡，最後在團員強力抵制下，她才又找來1輛自小客車。」

▲陳韋君靠拍美照的技術，成為擁有近10萬粉絲的攝影師網紅。

這件事已經讓團員們非常不爽，覺得Yolanda宣傳不實，沒想到後來才發現問題比想像中更大，為了省錢，陳韋君根本沒找地陪，她一人身兼領隊、地陪、攝影師，要做好幾個人的工作，怎麼忙得過來，當然照片也拍得草率，行程安排又狀況百出。



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