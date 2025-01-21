美女網紅違法揪團！丟包團員、偷賣處方針劑　最重關5年

▲護理師兼攝影師網紅陳韋君透過IG招攬旅拍自由行，不少粉絲趨之若鶩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有近十萬粉絲的美女攝影師網紅Yolanda陳韋君，以自由行、親自掌鏡為噱頭，違法揪團赴泰國旅遊，但過程狀況百出，甚至將拉肚子的團員丟包在窮鄉僻壤，也沒幫團員保險，十分離譜。此外，陳還遭控私下販售瘦瘦針、肉毒桿菌，甚至幫粉絲注射施打，涉嫌違反《醫療法》及《醫師法》，頻頻踩到法律紅線，恐面臨最重5年刑責及150萬元罰款。

台中市一名黃小姐向本刊投訴，指美女攝影師網紅Yolanda（本名陳韋君）利用自己的網路聲量，在IG揪團自由行旅拍，保證幫粉絲拍好美照，收了錢卻沒有盡到照顧義務，將拉肚子團員丟包，而且未幫團員買旅遊平安險，行為惡劣。

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Yolanda這趟泰國旅行團標榜「團員少、行程精緻」，本人全程陪同，且親自掌鏡，能為團員拍出記錄青春的美照，5天4夜的行程，機票加酒店食宿費用3萬元，另付攝影費用9千元，並不算太貴；黃小姐說，她根本不曉得旅行社是特許行業，只覺得參加網紅揪團的行程一定很好玩，哪知道卻是惡夢的開始。

▲除了團費，陳韋君（箭頭處）還向每位團員收取9千元攝影費，親自掌鏡。

一到泰國，才知道陳竟超收1人，硬要10個人擠在1部9人座的廂型車裡，最後在團員強力抵制下，陳韋君才又找來一輛自小客車，而且，她為了省錢，身兼領隊、地陪，攝影，根本忙不過來，照片也拍得草率，更糟的是Yolanda語言不通，導致某團員鑽戒掉落咖啡店人工河裡，她跟店家雞同鴨講，最後不了了之。

此外，吃的部份跟事先講的完全不同，她們總是被陳韋君帶去隨便吃路邊攤，又髒又亂，果然吃出問題，最後一天，4、5個團員吃壞肚子，卻被丟包在「華欣」附近一處動物園門口，生病的人得自己搭計程車回酒店，甚至沒有得到妥善醫療照顧；回國之後求償，得知陳韋君沒幫她們買保險，全都氣炸了。

▲黃小姐（圖）怒斥陳韋君違法帶團，也沒幫團員買保險，十分離譜。

對此，交通部觀光署指出，無照不得組團國內外旅遊，但越來越多網紅透過網路攬客，雖然標榜自由行，但其行為就是無照經營旅行社業務，一旦衍生糾紛，消費者恐求償無門；因此，觀光署擬修法，將罰鍰從上限50萬，提高至200萬元，就是希望遏止這股網紅違法帶團的亂象。

▲曾任護理師的陳韋君（右）遭控幫粉絲（左）打瘦瘦針、肉毒桿菌牟利。

除了無照帶團，黃小姐踢爆陳韋君販售瘦瘦針與肉毒桿菌；她說陳在成為網紅前是護理師，宣稱有門路取得肉毒桿菌針劑，而且「比較純」，1劑賣5千元，目前正夯的「瘦瘦針」則賣1萬元，甚至，她不僅僅在自己家裡、工作室，也願意到府為粉絲、顧客施打針劑，生意作很大！

台中市衛生局表示，該網紅透過網路刊載醫療廣告、招攬醫療業務，恐違反《醫療法》，依法可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；其擅自為民眾施打肉毒桿菌或瘦瘦針之行為，則違反《醫師法》，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

▲對話紀錄顯示，陳韋君違法販售瘦瘦針，事證明確。



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