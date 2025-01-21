「府城醫守護˙馨更有醫靠」台南司法醫療聯盟簽約上路

▲台南地檢署結合更保台南分會、犯保台南分會以及當地190家相關醫療院所，共同組成「臺南司法保護醫療關懷聯盟」。（圖／台灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了幫助弱勢更生、馨生家庭在醫療方面的需要，台南地檢署結合更保台南分會、犯保台南分會以及當地190家相關醫療院所，共同組成「臺南司法保護醫療關懷聯盟」。簽約活動由法務部長鄭銘謙到場見證，鄭銘謙致詞時，感謝所有參與的醫療院所，共同建構府城溫暖有感的柔性司法。

本次「府城醫守護˙馨更有醫靠」簽署「臺南司法保護醫療關懷聯盟備忘錄」儀式，於12月初舉行，除了鄭銘謙到場以外，包含高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會及犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、法務部保護司副司長林秀敏及法務部長辦公室主任陳玉萍、高等檢察署臺南檢察分署檢察長黃玉垣、臺南地方檢察署檢察長鍾和憲、更保臺南分會主任委員宋俊明、犯罪被害人保護協會臺南分會主任委員陳素雲、臺南榮譽觀護人協進會理事長段澎湃、臺南市政府衛生局副局長黃文正、社團法人臺南市醫師公會理事長賴俊良、社團法人大臺南中醫師公會理事長黃中一、社團法人台南市牙醫師公會理事長王啓芳，以及台南醫界代表皆到場見證。

鄭銘謙致詞時表示，臺南地檢署結合醫療體系，建構「司法保護醫療關懷聯盟」，這不僅是一個新機制，更是柔性司法新的里程碑。這一小張醫療卡更是府城溫暖有感的柔性司法保證書，保證在台南市37區皆有提供弱勢族群免掛號費的醫療院所，將使民眾充分有感柔性司法力量，深刻感受社會及國家對人民滿滿誠意和祝福。

張斗輝致詞時指出，臺南地檢署主辦「司法保護醫療關懷聯盟」，目前集結190 間醫療診所，剛發布的「府城醫守護‧馨更有醫靠」執行手冊是目前全國做的最詳細和最完整的，如何執行溫暖有感柔性司法政策，落實剛柔並濟的精神，協助更生人、馨生人復歸社會和重建生活，是大家共同努力目標，此次非常感謝醫界大力協助幫忙。政府力量有限，民間資源無窮，中央和地方合力協作，一起來成就臺灣最美麗的風景。