TikTok正面硬槓美政府　傳19日將關閉全美1.7億用戶

▲ 全球短影音平台TikTok面臨美國政府「不賣就禁」，於禁令19日生效時，將主動關閉全美1.7億用戶使用，被外界視為與美政府槓上。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

全球短影音平台TikTok近期面臨美國政府要求不賣出就禁止的法令，要求TikTok在19日前出售美國業務，否則將應用程式在美國下架，隨後有外媒指出，TikTok決定硬起來槓上美政府，計畫在19日將全美1.7億用戶程式關閉，屆時恐怕讓用戶都親身感受到受到禁令的影響。

綜合外媒報導，美國最高法院去（2024）年12月受理TikTok及其中國母公司字節跳動（ByteDance）的上訴後，決定加緊審理TikTok對「不賣就禁」的新法異議。新法要求TikTok必須在1月19日前出售美國業務，否則其應用程式將在美國下架。

不過有消息傳出，TikTok沒有妥協，反而計畫在法令生效日完全關閉在美國的應用，目前有美國用戶嘗試打開TikTok時，會看到彈出視窗指引前往一個介紹禁令的網站；此外TikTok也計畫要提供用戶下載個人資料的選項，使用戶能保留自己的使用記錄。

據悉，美國最高法院去年通過的法律，讓TikTok必須與中國母公司自述跳動斷絕關係，否則該應用程式就會被禁。但這條禁令並沒有要求TikTok要關閉，而是不讓蘋果或安卓手機的商店提供下載TikTok的服務，同時要求TikTok服務提供商甲骨文停止托管其美國用戶個資。

在TikTok可能直接關閉在美國的服務後，讓原本法令生效還能繼續使用的美國舊用戶，也會受到影響，當地有多達1.7億用戶恐無法再使用TikTok。

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