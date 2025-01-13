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去年73分鐘籌出5千萬！郭哲敏今4hrs繳清2億交保　步出法院回家過年

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者黃哲民、陸運陞、陳韻如／新北報導

名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，集團洗錢金額約台幣217億元，新北地院2024年11月底更裁，將原本的5千萬交保金提高至1億元，而法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君火速帶著5千萬現金現身辦保，但檢方提出抗告後，郭哲敏又再度被羈押，而今(13日)合議庭裁定郭要提出2億元保證金，即可停止羈押，而裁定結果才出來4個小時左右，郭哲敏稍早火速繳錢完成辦保離開了。

新北地院2024年11月18日裁定郭哲敏、張旭昇分別提高交保金1億元及1千萬元，均繼續佩戴電子腳鐐，並在郭大直住家玄關裝設居家防逃設備，只要郭移動到家中任何空間，都會被監控中心掌握，甚至裝有衛星定位，為此，郭哲敏表示「我到哪裡都會回報並視訊，台灣護照被註銷，柬埔寨護照被沒收，也不會去海邊，毫無逃亡可能」。

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

當時，錢帥君在短短的73分鐘就籌出5000萬元替郭哲敏辦保，不過事後檢方提出抗告，高院發回更裁，新北地院重開羈押庭，法官最終裁定自11月29日起延押2月，並禁止接見、通信。

全案上周五(10日)辯論終結，定於今年（2025年）5月29日宣判，合議庭今(13日)裁定在押的郭男與共犯張旭昇，若能各提出2億元、2千萬元保證金，可停止羈押，而就在稍早消息傳出，郭哲敏律師在上午9點得知裁定結果後，4個小時左右就火速帶著2億元保證金替郭哲敏辦理交保，直到下午5點半左右郭哲敏便火速離開新北地院，而張旭昇也在郭之前辦妥交保離開。

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

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