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時薪上看6600元！　專家曝2025年「4種熱門副業」

時薪上看6600元！　專家曝2025年「4種熱門副業」

▲ 在自由職業平台Upwork上，AI內容創作者每小時收費可高達200美元。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

近年來「斜槓」風氣興起，不少人會在本職之外開啟副業、兼職，以增加額外的收入。就有專家整理出2025年4個熱門副業，包括樣板平面設計師、AI內容創作者、Podcast助理及短租經理，其中更有副業時薪上看200美元（約新台幣6584元）。

根據外媒《CNBC》報導，消費金融公司Bankrate在2024年6月對2332名美國成年人進行的調查，發現有超過3分之1（36%）的人有經營副業，尤其Z世代是比例最高，將近一半（48%）擁有副業。對此，專家表示，如果2025年想開始嘗試第1份副業工作，以下4個熱門職位可供求職者進行參考：

1、樣板平面設計師

對於那些想要發揮圖形設計能力的人來說，可以考慮為網站和社交媒體設計圖形模板，像是在Canva或Etsy等網站上進行出售。企業諮詢公司BoldHaus的執行長雷沃斯（Angelique Rewers）就說到，無論是部落格、Tiktok、Instagram、LinkedIn、YouTube還是個人網站等等，人們目前正在創造並推送到世界上的內容，而購買易於使用的模板能讓相關製程更加快速，使得市場上對於圖形模板的需求變得更加龐大。

據了解，定價會根據模板內容物有所不同，以Etsy為例，1組社群媒體模板包售價為72美元（約新台幣2370元），但創作者在上傳清單時，網站會向其收取0.2美元（約新台幣6.58元）的費用，外加商品價格6.5%的交易手續費。

2、AI內容創作者

雷沃斯表示，AI內容創作者會獲取企業的內容，像是會議中的發言、YouTube影片、媒體採訪等等，並使用Jasper、Claude、ChatGPT等AI工具轉化成大量全新且更新鮮的內容，將其用於社群媒體平台、LinkedIn、電子報上。舉例來說，在自由職業平台Upwork上，AI內容創作者每小時收費高達200美元（約新台幣6584元）。

3、Podcast助理

根據eMarketer的數據，預計到2025年，收聽Podcast的美國人將達到1.41億，高於2024年的 1.354 億。雷沃斯指出，Podcast助理的工作可能包括尋找和邀約來賓、編輯節目錄音、利用各種社群媒體平台進行宣傳。

Podcast主持人Nicaila Okome透露，過去幾年間，大多數Podcast會開始增加影片內容，將節目上傳至YouTube 等網站，藉此增加視覺元素，讓許多Podcast需要助理來剪輯影片。據悉，在自由職業平台Fiverr上，1名Podcast製作人對每個項目的開價高達500美元（約新台幣1.64萬元）。

4、短期租賃經理

據調查，短期租賃市場預計在2025年到2030年間成長11.4%，例如Airbnb和 Vrbo等平台。這些短租經理要負責處理預訂及與客人的溝通，或是安排租賃地點所需的任何維護，例如聯絡水電工或清潔工。

雷沃斯提到，該職業的收費方式不一，像是在南佛羅里達（South Florida），他看到有人是按租金比例收費，也看過鄰居支付每小時35美元（約新台幣1152元）請人了解水管工的狀況。

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