權利車糾紛！木雕博物館談判　瑪莎拉蒂男亮槍衝國道跑了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三義鄉木雕博物館前停車場，10日發生疑因買賣車輛糾紛引起的亮槍恐嚇案，楊姓男子跟李姓男子因為買賣權利車的價差發生糾紛，兩人相約博物館前談判，李涉嫌亮槍恐嚇，楊男報案後，警方追上國道將李攔下，並查獲一把瓦斯槍，偵訊後依恐嚇、社秩法移送法辦。

▲苗栗縣三義木雕博物館前日前發生當眾亮槍案，警方據報在國道查獲亮瓦斯槍嫌犯法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，10日下午3點多接獲報案，楊姓男子（24歲）報案稱，三義木雕博物館前停車場有人亮槍，嫌犯亮槍後開著瑪莎拉蒂跑車離去，警方據報跟楊男保持通話，一路追趕上國道1號三義交流道，當天下午4時左右，在國道泰安服務區前路段攔下李男（48歲）的瑪莎拉蒂跑車，並在駕駛座查獲一把瓦斯槍。

警方調查，來自桃園的李男想要向台中楊男買賓士權利車，但雙方對價錢產生很大歧異，賣家楊男不滿李姓買家開價太低，雙方相約到木雕博物館前談判，楊男指控剛下車李男即涉嫌持槍恐嚇他，雙方不歡而散。

三義分駐所警方接獲楊男報案電話，趕緊開巡邏警車追趕，最後在泰安服務區前順利將瑪莎拉蒂跑車攔下，李男也不滿只是單純的買賣糾紛，反被對方「惡人先告狀」，但因為亮槍動作明確，警方偵訊後依恐嚇罪嫌、社會秩序維護法移送苗栗地檢署偵辦。