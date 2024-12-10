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快訊／巴拿馬籍油輪台中港外擱淺　陸船員跳海失蹤2天遺體尋獲

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲海巡人員連日搜救，今天上午在尋獲落海船員遺體。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

巴拿馬籍油輪「LIQUIDGEN」7日晚間在台中港外海流錨擱淺，船上15人有14人陸續獲救，但有1名中國籍船員落海失蹤，海巡人員連日搜救，今天（10日）上午在船舶右側消坡塊下方尋獲遺體，吊掛上岸後由港務警察總隊處理。

港務警察總隊指出，巴拿馬籍油輪「LIQUIDGEN」11月間進港檢查，同月底移錨外海等候進港載運柴油，本月7日晚間11時許，因流錨隨風浪漂至台中港500米防波堤旁，船上共有15名船員，其中12名船員由海巡人員協助成功獲救，另3名船員擔心船隻翻覆，自行跳海求生，其中2名由消防隊救出，1名47歲中國籍船員落海失蹤。

台中港務分公司說，獲救的14人已安置飯店，失蹤船員部分，由港消大隊與海巡人員持續搜尋；昨（9）日大漢海事工程已在該輪船員陪同下完成排氣閥封堵，另船上柴油艙，左艙、右艙均沒有發現柴油，研判僅剩日用櫃有4~5000公斤輕柴油；後續將依氣象條件，進行機艙油汙清除及後續抽油等相關作業。

台中港務消防隊表示，關於本案失蹤船員，已於今天上午8時51分，在船舶右側消坡塊下方尋獲遺體，並於上午10時58分吊掛上岸，後續交港警總隊續處。

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