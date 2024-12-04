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陽光帥兒當兵「嚇到車上漏尿」腦萎縮智商剩2歲　母揭霸凌黑幕

▲▼ 台中男子服兵役遭霸凌，退訓竟腦萎縮，只剩2歲智商 。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中男子服兵役遭霸凌，退訓竟腦萎縮，只剩2歲智商 。（圖／翻攝爆料公社）

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

國軍又傳霸凌案！台中黃媽媽日前在網路發文控訴，小兒子去年8月16日入伍後，整個人突然性情大變，一問之下才知道兒子遭同袍霸凌，還被嚇到在車上漏尿，服役僅4個月便因身心問題退訓，之後更被診斷出「大腦萎縮」，病情快速惡化到只剩2歲智商，她將整個過程PO網控訴。

黃媽媽指控，小兒子去年112年8月16入伍服義務役，在中坑新訓結束後，下部隊至谷關特戰。起初，小兒子只說「不適應」，但下部隊後整個人變得反常，開始忘東忘西，做事情更是提不起勁，精神狀況也不是很好，但兒子又不願多說，她擔心兒子身心出問題，便說服兒子就醫吃藥，怎料後來兒子狀況越來越差，但也透露說：「很怕說了太多會被報復」。

▲▼ 台中男子服兵役遭霸凌，退訓竟腦萎縮，只剩2歲智商 。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中男子服兵役遭霸凌大腦萎縮，如今已無法自理 。（圖／翻攝爆料公社）

直到去年12月1日退訓，兒子才鬆口遭同袍霸凌，包括對他尻頭、抽菸一次塞4.5根抽到吐、被潑水、恐嚇、拿手機亂儲值等，而這些事情連上長官其實都知情，卻一直沒有處理，甚至還有長官也會動手腳對他講難聽話，原因竟是因為兒子在軍中表現不理想，曾經也在返回軍中的專車上兩度漏尿。

黃媽媽說，原以為兒子退訓後病情會好轉，沒想到他整個人情緒起伏更大、記憶力變差、反覆說同樣的話、思緒反常、自理能力也變的不太好，醫生診斷後發現是「大腦萎縮」，讓她無法接受，崩潰控訴「一個正常的孩子當個兵竟變成這副德性」。

▲▼ 台中男子服兵役遭霸凌，退訓竟腦萎縮，只剩2歲智商 。（圖／翻攝爆料公社）

▲黃媽媽辭職全心照顧兒子。（圖／翻攝爆料公社）

雖然後來憲兵隊介入調查，走上司法處理，但開庭時沒有一個人承認霸凌，漫長的司法審理也讓黃媽媽感到無力，由於沒有足夠的金援，最終放棄上訴，黃媽媽表示，「坦白說這一切的證據相當薄弱，只有證人，其他都沒有，但非常能肯定的是，我兒子在當兵前是位正常人也沒有什麼精神前科，就是一位正常的小孩，不然早在入伍體檢就被刷掉了」，兒子出事後，她只能辭職在家全心照顧兒子，。

黃媽媽說，兒子的大腦萎縮速度相當的快速，整個過程不到一年，兒子就變得無法溝通、無法自理、無法控制自己，就連醫生也沒有遇過這麼年輕就罹患然後數度如此快速。如今她只能把他當成幼兒照顧，一直期望能有一天可以漸漸好轉。

對此，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今（3日）表示，黃姓役男於去去年退伍，家屬於今年4月反映，該員服役期間，疑遭單位某士官不當對待而造成身體損傷；單位獲報後即秉「毋枉毋縱」原則，主動函送司法偵辦釐清，於10月5日由台中地檢署偵結不起訴處分。

教準部表示，尊重司法偵結結果，將落實官兵照顧與嚴格內部管理，提升部隊整體戰力。

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